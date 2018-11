– Antonio, usted a pocos años del retorno de nuestra democracia instaló en la Argentina un discurso muy disruptivo, a partir de su libro Historia general de las drogas, que fue motivo de un denso debate. ¿Cómo es que llega a la propuesta de liberalizar el comercio de drogas como forma de luchar contra la droga?

– Bueno, me parece que nunca he querido luchar contra la droga porque es como si luchara contra el clima o la química. Lo que me di cuenta es que la humanidad había tenido el 95% de las drogas que tiene ahora y se había desempeñado perfectamente sin prohibición, recordando los horrores de la prohibición del alcohol con la ley seca en Norteamérica o los horrores de las guerras del opio poco anteriores, de China e Inglaterra, donde lo único que se creó en China fue el crimen organizado. Las drogas no son ni buenas ni malas, los únicos que no somos neutros en esta película somos los seres humanos, ya es hora de que asumamos la responsabilidad de lo que hacemos ante nosotros mismos. Además, fíjese. Al Capone era un bebé de pecho comparado con Pablo Escobar, y mucho más con los carteles mexicanos actuales. El mundo está absolutamente corrompido. La heroína fue de venta libre, sin receta, durante 40 años, y no generó ningún problema. Y estamos hablando de la droga teóricamente más peligrosa. Hoy está prohibida y crea infinitos problemas.