Petro criticó la propuesta del nuevo gobierno de volver a la explotación de hidrocarburos: “Lleva a la sociedad a la miseria”

Gustavo Petro cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella por proponer al mismo tiempo la expansión de hidrocarburos y el crecimiento del agro - crédito @infopresidencia/Instagram

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Tras el primer discurso del presidente Abelardo de la Espriella, su antecesor Gustavo Petro cuestionó la política de hidrocarburos del nuevo Gobierno.

Afirmó que resulta inviable la promesa de expandir simultáneamente la producción petrolera y el sector agrícola, ya que, desde su perspectiva, un modelo fundamentado en la extracción termina por estancar el desarrollo productivo.

Así mismo, Petro defendió la política económica de su administración con dos cifras: un aumento de 500% en la industria naval y de 200% en las exportaciones de vehículos eléctricos. Presentó esos datos como prueba de una estrategia orientada a fortalecer la agricultura y la industria por fuera de los hidrocarburos.

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“No es para nada una tontería que hayamos logrado hacer crecer la industria naval en un 500% y las exportaciones de vehículos eléctricos 200%”, agregó Petro.

Petro sostuvo que fortalecer el campo no puede convivir con una apuesta por ampliar la extracción de petróleo y otros hidrocarburos - crédito @petrogustavo/X

El expresidente Petro reaccionó al discurso con el que Abelardo de la Espriella cerró su primera intervención como jefe de Estado. Ese mensaje estuvo marcado por promesas de crecimiento económico, expansión del agro, obras de infraestructura, mayores ingresos por hidrocarburos y austeridad en el gasto, aunque sin cifras ni datos de respaldo.

La respuesta del exjefe de Estado se concentró en la orientación económica del nuevo gobierno. “No aprendió la extrema derecha la lección económica que les dimos”, escribió en X.

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El punto central de su crítica fue que el fortalecimiento del campo no puede convivir con una apuesta por ampliar la extracción de crudo. “No se puede hacer crecer el campo y al mismo tiempo fortalecer la extracción de hidrocarburos”, afirmó.

Petro planteó además una consecuencia directa de ese modelo: el peso del petróleo desplaza otras actividades productivas. Por eso sostuvo que el crecimiento del campo, la industria y el empleo exige “desestimular los hidrocarburos”.

“Por eso el desarrollo del campo, la industria y el desempleo pasa por desestimular los hidrocarburos que no tenemos y cuyos precios se desploman apenas cese la guerra petrolera”, expresó Petro.

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Para defender esa idea, recurrió al caso de Venezuela. Según escribió, ese país no consolidó una oferta agraria e industrial por su dependencia del boom exportador petrolero y quedó expuesto a crisis graves cuando cayeron esos ingresos.

“El mejor ejemplo que esto no es posible es Venezuela. Allí no crece una oferta industrial y agraria desde hace un siglo porque se ha especializado en su boom exportador, que cuando cae, lleva la sociedad a la miseria”, añadió.

La comparación buscó vincular la discusión local con un patrón económico más amplio. En su planteo, la dependencia de la renta petrolera limita la diversificación y debilita la capacidad de sostener producción agropecuaria e industrial.

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El exmandatario vinculó el precio del crudo con el conflicto en Medio Oriente

Petro vinculó el precio internacional del crudo con la guerra en Medio Oriente en su rechazo a una estrategia basada en hidrocarburos - crédito Centcom/EFE

Petro también conectó su cuestionamiento con el mercado internacional del petróleo y con la guerra en Medio Oriente. En uno de los pasajes más duros de su publicación, aseguró que Benjamin Netanyahu es “el hoy dueño de Colombia”.

En la misma frase agregó que el primer ministro israelí “solo sirve de asesino para sostener artificialmente los precios del petróleo”. Esa fue la formulación con la que enlazó la coyuntura internacional del crudo con su rechazo a una estrategia económica basada en hidrocarburos.

El exmandatario cerró su publicación con una reivindicación de su propia gestión. Allí sostuvo que su gobierno sí avanzó en la diversificación productiva y presentó como respaldo el alza de la industria naval y de las exportaciones de vehículos eléctricos.

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El presidente De la Espriella anunció que su Gobierno permitirá el fracking en Colombia

Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno priorizará la recuperación de Ecopetrol y permitirá el fracking en Colombia - Ernesto Guzmán Jr/EFE

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno priorizará la recuperación de Ecopetrol y permitirá el fracking en Colombia, con el argumento de preservar la capacidad de explorar y producir petróleo y gas y evitar una mayor dependencia de recursos energéticos del exterior.

En su primer discurso como jefe de Estado, De la Espriella presentó esa decisión como parte de una política para fortalecer el sector de hidrocarburos. También vinculó esa hoja de ruta con la necesidad de garantizar el abastecimiento interno de petróleo y gas.

De la Espriella sostuvo que la recuperación de la petrolera estatal será uno de los ejes de su administración. “Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno”, afirmó.

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El presidente confirmó además que su administración abrirá la puerta al desarrollo del fracking. Según explicó, la medida busca impedir que el país pierda capacidad de producción energética en los próximos años.

La estrategia del nuevo gobierno es mantener la explotación de hidrocarburos mientras avanza la incorporación de otras fuentes de energía. De la Espriella defendió esa combinación como una condición para que la transición energética no dependa de importaciones.

En esa línea, afirmó: “La transición debe erigirse desde la fortaleza y no desde la debilidad, desde la autosuficiencia y no desde la dependencia”. La definición marcó el tono de una política que busca sostener la producción de petróleo y gas al mismo tiempo que se incorporan otras fuentes.

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El mandatario también planteó que su Gobierno intentará atraer inversión al sector de hidrocarburos. A esa meta sumó la ampliación de las reservas estratégicas y la garantía de abastecimiento interno, bajo la premisa de que la industria energética incide en la economía y en la soberanía del país.