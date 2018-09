Los que confirmaron que no serán de la partida son Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba). Ambos creen que no es el momento de participar de un encuentro de estas características. Consideran que hay que esperar los primeros resultados que van a tener las decisiones que comunicó el gobierno este lunes y luego juntarse para analizar la situación. La diferencia de opiniones con respecto a los caminos a seguir no es nueva dentro del grupo de gobernadores pero quedó muy expuesta frente a la situación de emergencia en la que está el país, según definió el jefe de Estado en el mensaje que brindó el lunes desde la Casa Rosada.