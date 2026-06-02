Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Estados Unidos informó que inutilizó un petrolero que se dirigía a Irán tras disparar un misil Hellfire contra su sala de máquinas. Washington aseguró que la embarcación intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto al régimen iraní

Estados Unidos informó este martes que inutilizó un petrolero que, según afirmó, intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto sobre los puertos iraníes. El operativo fue anunciado por el Mando Central estadounidense (CENTCOM), que aseguró haber empleado un misil Hellfire para impedir que la embarcación alcanzara territorio de la República Islámica.

De acuerdo con el comunicado, el incidente ocurrió cuando el petrolero M/T Lexie, con bandera de Botsuana, navegaba por aguas internacionales en dirección a la isla de Kharg, principal terminal petrolera de Irán en el Golfo Pérsico.

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“El personal del buque ignoró repetidas advertencias y no cumplió en múltiples ocasiones con las instrucciones de las fuerzas estadounidenses durante un período de 24 horas”, sostuvo el CENTCOM.

Tras esas advertencias, Estados Unidos decidió intervenir militarmente. Según el comunicado, “una aeronave estadounidense finalmente inutilizó la embarcación al disparar un misil Hellfire contra la sala de máquinas del barco”, una acción que, según Washington, impidió que el petrolero llegara a un puerto iraní.

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El Mando Central precisó que el buque no transportaba carga al momento del incidente.

La acción se produjo en el marco del bloqueo marítimo que Estados Unidos mantiene sobre Irán desde el 13 de abril. Washington sostiene que todas las embarcaciones que ingresan o salen de puertos iraníes están sujetas a controles y medidas de interdicción como parte de las operaciones posteriores al conflicto con Teherán.

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Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán (CENTCOM)

“El CENTCOM comenzó a implementar el bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril”, recordó el comando militar en su mensaje.

Según las cifras difundidas por Estados Unidos, desde la entrada en vigor de esa medida las fuerzas estadounidenses han inutilizado seis embarcaciones comerciales y han obligado a cambiar de rumbo a otras 122.

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“Las fuerzas estadounidenses han inutilizado seis buques comerciales y redirigido 122 mientras continúa el alto el fuego con Irán”, indicó el CENTCOM.

Nuevos incidentes en medio de las negociaciones

La acción contra el M/T Lexie se produjo apenas un día después de que Estados Unidos confirmara una serie de ataques contra instalaciones iraníes, en una nueva demostración de que el alto el fuego vigente entre ambas partes sigue acompañado por episodios de confrontación militar.

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El Comando Central informó el lunes que fuerzas estadounidenses llevaron a cabo operaciones de “autodefensa” durante el fin de semana contra objetivos vinculados al programa de drones iraní. Según Washington, los ataques alcanzaron radares, centros de mando y control y otras instalaciones ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm.

La ofensiva fue presentada como una respuesta a lo que Estados Unidos describió como “acciones agresivas” de Irán, entre ellas el derribo de un dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales.

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Según las cifras difundidas por Estados Unidos, desde la entrada en vigor del bloqueo a Irán, las fuerzas estadounidenses han inutilizado seis embarcaciones comerciales y han obligado a cambiar de rumbo a otras 122.

“Aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente, eliminando defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”, señaló el CENTCOM en un comunicado.

Washington aseguró además que ninguno de sus efectivos resultó herido durante la operación y reiteró que continuará respondiendo a cualquier amenaza contra sus fuerzas o contra la navegación comercial en la región.

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Los incidentes militares ocurren mientras Estados Unidos e Irán mantienen contactos diplomáticos destinados a alcanzar un acuerdo más amplio que permita consolidar el alto el fuego y reducir las tensiones en Oriente Medio. Las conversaciones se desarrollan con mediación de Pakistán y abarcan temas que van desde la seguridad marítima hasta el programa nuclear iraní.

El presidente Donald Trump confirmó que las negociaciones continúan activas, aunque reconoció que persisten diferencias importantes. El mandatario también señaló que revisa personalmente algunos puntos del borrador de acuerdo, especialmente los relacionados con las reservas de uranio enriquecido de Irán y con una eventual reapertura del estrecho de Ormuz.

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(Con información de EFE y AFP)