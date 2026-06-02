De vender chatarra a levantar su llantera: la historia de Josué Herrera, víctima de la tragedia de Villa Nueva, Honduras

Josué Herrera dedicó años de trabajo para construir el negocio que lo sostenía. (FOTO: La Tribuna)

Lo que para muchos era simplemente una llantera ubicada a la orilla de una transitada calle de la colonia Villa Nueva, en Tegucigalpa, representaba años de sacrificio, esfuerzo y perseverancia para Josué Leónidas Herrera Baquedano, uno de los ocho fallecidos en el trágico accidente provocado por una volqueta que perdió el control y arrasó con vehículos, negocios y viviendas.

Detrás de aquel establecimiento existía una historia de lucha que hoy familiares, amigos y vecinos recuerdan con profundo dolor. Josué, de 50 años, había logrado construir su patrimonio tras años de trabajo constante, convirtiéndose en un ejemplo de esfuerzo para quienes lo conocieron.

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Originario de la comunidad de Buena Vista, El Porvenir, departamento de El Paraíso, Herrera encontró en Tegucigalpa la oportunidad de construir una vida basada en el trabajo honrado.

Quienes compartieron con él lo describen como un hombre dedicado a su familia, disciplinado y comprometido con cada proyecto que emprendía.

Familiares recuerdan a Josué como un hombre trabajador y perseverante. (FOTO: El Heraldo)

Sin embargo, antes de convertirse en propietario de una llantera, Josué recorrió un camino lleno de sacrificios. Durante años se dedicó a la compra y venta de chatarra, actividad que le permitió generar ingresos y reunir los recursos necesarios para impulsar su propio negocio.

Su madre recordó que aquella llantera no apareció de la noche a la mañana. Fue el resultado de una década de esfuerzo acumulado, jornadas extensas de trabajo y una constante búsqueda por salir adelante.

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Horas antes de que las autoridades confirmaran oficialmente su fallecimiento, la mujer llegó desesperada al lugar de la tragedia con la esperanza de encontrarlo con vida. En medio de la incertidumbre, compartió uno de los testimonios más conmovedores que dejó esta tragedia.

“Viera, mi hijo, cuánto le ha costado al pobre estar ahí”, expresó entre lágrimas mientras observaba el escenario de destrucción que había dejado el accidente.

Según relató, su hijo comenzó trabajando en el negocio de la chatarra y poco a poco fue construyendo el patrimonio que más tarde se convertiría en su principal fuente de ingresos.

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“Él lo que tenía era una chatarrera primero, pero tiene como diez años de estar en ese puesto ahí”, recordó.

Josué Herrera figura entre las víctimas mortales de la tragedia de Villa Nueva. (FOTO: La Tribuna)

La rutina de Josué reflejaba el compromiso que tenía con su negocio. De acuerdo con sus familiares, todos los días iniciaba labores alrededor de las siete de la mañana y permanecía trabajando hasta las cuatro o cinco de la tarde. Esa disciplina le permitió mantener en funcionamiento el establecimiento que durante años sostuvo a su familia.

Pero el pasado lunes 01 de junio, todo cambió en cuestión de segundos. Una volqueta que aparentemente sufrió una falla en el sistema de frenos descendió sin control por una de las calles de la colonia Villa Nueva, impactando varios vehículos, mototaxis, establecimientos comerciales y viviendas.

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El accidente acabó con una historia construida durante años de trabajo.(FOTO: La Tribuna)

La fuerza del impacto destruyó gran parte de la llantera donde Josué trabajaba diariamente. El negocio que había construido durante años quedó reducido a escombros.

Las autoridades confirmaron posteriormente que el accidente dejó ocho personas fallecidas y once más heridas, convirtiéndose en una de las tragedias viales más impactantes registradas recientemente en la capital hondureña.

La muerte de Josué ha generado una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, quienes recuerdan no solo al comerciante, sino también al hombre que dedicó gran parte de su vida a trabajar para construir un futuro mejor.

En redes sociales, numerosas personas han compartido mensajes de solidaridad para su familia y han recordado el trato amable que ofrecía a quienes llegaban a su negocio.

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Mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente, la historia de Josué Herrera se ha convertido en uno de los rostros más representativos de la tragedia que golpeó a Villa Nueva.

Amigos y familiares lamentan la pérdida de un hombre dedicado a su familia.(FOTO: El Heraldo)

Su legado, aseguran quienes lo conocieron, no se mide únicamente en el negocio que levantó con esfuerzo, sino en el ejemplo de perseverancia que dejó a sus hijos, familiares y amigos.

Detrás de cada una de las víctimas existe una historia. La de Josué Herrera es la de un hombre que comenzó entre montañas de chatarra, trabajó durante años para levantar su propio negocio y encontró en la llantera el fruto de toda una vida de esfuerzo.

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Una historia que terminó de manera inesperada, pero que hoy permanece viva en la memoria de quienes compartieron su camino.