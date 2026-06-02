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Israel y Líbano retomaron negociaciones en Washington en medio de nuevos ataques y un frágil alto el fuego

La cuarta ronda de conversaciones mediadas por EEUU comenzó en medio de combates que dejaron al menos 10 muertos en el sur del Líbano. Trump exigió a Netanyahu detener la ofensiva contra Hezbollah para preservar las negociaciones con Teherán

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Representantes de EEUU, Líbano e Israel se reúnen en el Departamento de Estado en Washington, el 2 de junio de 2026, en la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Representantes de EEUU, Líbano e Israel se reúnen en el Departamento de Estado en Washington, el 2 de junio de 2026, en la cuarta ronda de negociaciones entre ambos países desde el inicio de la guerra. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Delegaciones israelí y libanesa reanudaron el martes en Washington una nueva ronda de negociaciones mediadas por Estados Unidos, mientras los combates continuaban en el sur del Líbano y un acuerdo de desescalada anunciado por el presidente Donald Trump pendía de un hilo ante la falta de aceptación pública de ambas partes.

Las delegaciones, encabezadas por el embajador israelí ante EEUU, Yechiel Leiter, y la embajadora libanesa en Washington, Nada Hamadeh, se reunieron con el consejero del Departamento de Estado Michael Needham y el jefe de gabinete Dan Holler. Se trata de la cuarta ronda de conversaciones entre ambos países en la capital estadounidense desde el 14 de abril.

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El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; el jefe de gabinete del secretario de Estado, Daniel Holler; el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Mike Needham; y el embajador de EEUU en Líbano, Michel Issa, durante la reunión. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee; el jefe de gabinete del secretario de Estado, Daniel Holler; el asesor adjunto de Seguridad Nacional, Mike Needham; y el embajador de EEUU en Líbano, Michel Issa, durante la reunión. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
La embajadora libanesa en EEUU, Nada Hamadeh, durante la cuarta ronda de negociaciones entre Líbano e Israel en el Departamento de Estado, Washington, el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
La embajadora libanesa en EEUU, Nada Hamadeh, durante la cuarta ronda de negociaciones entre Líbano e Israel en el Departamento de Estado, Washington, el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Las negociaciones —que no incluyen al grupo terrorista libanés Hezbollah— están centradas en preservar y ampliar el alto el fuego vigente desde mediados de abril, y representan el nivel de contacto diplomático más alto entre Israel y Líbano en décadas, pese a que los dos países carecen de relaciones formales.

Un acuerdo anunciado que nadie confirmó

Miembros de Hezbollah desfilan durante una marcha en los suburbios del sur de Beirut, el 5 de abril de 2024. El grupo rechazó participar en las negociaciones de Washington y advirtió que "no aceptará un alto el fuego parcial". (REUTERS/Mohamed Azakir/archivo)
Miembros de Hezbollah desfilan durante una marcha en los suburbios del sur de Beirut, el 5 de abril de 2024. El grupo rechazó participar en las negociaciones de Washington y advirtió que "no aceptará un alto el fuego parcial". (REUTERS/Mohamed Azakir/archivo)

La ronda de negociaciones se abrió en un contexto de agudo deterioro sobre el terreno. Horas después de que Trump anunciara el lunes por la noche que Hezbollah había aceptado detener sus ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel redujera sus operaciones militares en Líbano y abandonara sus planes de atacar los suburbios del sur de Beirut, ambas partes reanudaron las hostilidades.

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El alto mando de Hezbollah, Mahmud Qomati, declaró a la AFP que el grupo “no aceptará un alto el fuego parcial” y advirtió que “cualquier agresión contra los suburbios podría provocar una respuesta más profunda y contundente”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó por su parte que Washington “respaldó el principio” de que Israel atacaría los suburbios si Hezbollah continuaba disparando contra Israel.

Más tarde el martes, la embajada libanesa en Washington confirmó que Beirut había recibido la notificación de que Hezbollah aceptó la propuesta estadounidense de un alto el fuego recíproco. Un asesor del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, aliado de Hezbollah, indicó a la AFP que garantizaría que el grupo respetaría un “alto el fuego global” si se acordara uno.

La tensión entre Trump y Netanyahu

El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Según reportes, Trump llamó a Netanyahu "completamente loco" por mantener la ofensiva en Líbano y poner en riesgo las negociaciones con Irán. (REUTERS/Jonathan Ernst/archivo)
El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, el 29 de diciembre de 2025. Según reportes, Trump llamó a Netanyahu "completamente loco" por mantener la ofensiva en Líbano y poner en riesgo las negociaciones con Irán. (REUTERS/Jonathan Ernst/archivo)

Detrás de la frágil arquitectura diplomática opera una tensión creciente entre Washington y Jerusalén. Según informó Infobae desde Washington, Trump exigió a Netanyahu que cancelara su ofensiva militar contra Hezbollah para preservar las negociaciones con Irán, que se niega a desmantelar su programa nuclear. Netanyahu aceptó parcialmente: suspendió los ataques previstos contra los suburbios de Beirut, pero mantuvo la presión militar sobre el sur del Líbano. La decisión unilateral del premier israelí coloca en una situación de debilidad política a Trump frente al líder religioso iraní, Mojtaba Khamenei, y la Guardia Revolucionaria. Según Axios, Trump llegó a llamar a Netanyahu “completamente loco” y lo acusó de poner en riesgo las conversaciones de paz con Teherán.

Combates y víctimas mientras se negocia

Una densa columna de humo se eleva sobre el sur del Líbano tras ataques israelíes, vista desde Nabatiye, el 2 de junio de 2026. Las autoridades libanesas reportaron al menos 10 muertos en una serie de bombardeos mientras las negociaciones continuaban en Washington. (REUTERS/Stringer)
Una densa columna de humo se eleva sobre el sur del Líbano tras ataques israelíes, vista desde Nabatiye, el 2 de junio de 2026. Las autoridades libanesas reportaron al menos 10 muertos en una serie de bombardeos mientras las negociaciones continuaban en Washington. (REUTERS/Stringer)

Los combates continuaron durante toda la jornada del martes. Según fuentes militares israelíes, la fuerza aérea interceptó dos proyectiles lanzados desde Líbano hacia el norte de Israel en las primeras horas de la mañana. Israel respondió con ataques aéreos sobre la localidad de Al-Mansouri, en el distrito de Tiro, y sobre una vivienda en Al-Hosh.

Las autoridades libanesas reportaron al menos 10 muertos en una serie de ataques israelíes en el sur del país. La Defensa Civil libanesa recuperó seis cuerpos de los escombros de un edificio alcanzado en Marwaniyeh, entre ellos dos niños. Una estudiante universitaria, Theodosia James Karam, murió cuando el vehículo en que viajaba con sus padres —quienes también fallecieron— fue alcanzado en la carretera del puente Khardali, mientras se dirigía a rendir un examen.

Un edificio destruido por un ataque aéreo israelí, visto desde una ventana del Hospital Jabal Amel en Tiro, Líbano, el 1 de junio de 2026. El hospital, gravemente dañado por un ataque israelí que hirió a 39 trabajadores, retomó operaciones al día siguiente. (Foto AP/archivo)
Un edificio destruido por un ataque aéreo israelí, visto desde una ventana del Hospital Jabal Amel en Tiro, Líbano, el 1 de junio de 2026. El hospital, gravemente dañado por un ataque israelí que hirió a 39 trabajadores, retomó operaciones al día siguiente. (Foto AP/archivo)

El ministerio de Salud libanés elevó el martes a 3.468 el número de muertos desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah arrastró al Líbano a la guerra disparando cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní. Del lado israelí, el ejército contabiliza 26 soldados y un contratista civil muertos en el mismo período.

La presión de Washington

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó que era “necesario consolidar el alto el fuego” durante las negociaciones. “Las negociaciones son la opción menos costosa para el Líbano”, reiteró.

Las conversaciones en Washington estaban previstas para continuar el miércoles, mientras los mediadores buscan sostener un alto el fuego que enfrenta una presión creciente a ambos lados de la frontera. Sin un cese del fuego entre Israel y Hezbollah, los esfuerzos de Washington para estabilizar Oriente Medio seguirán en un punto muerto —y con el estrecho de Ormuz aún cerrado, el precio del petróleo en alza y la imagen pública de Trump deteriorándose a cinco meses de las elecciones de medio término.

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