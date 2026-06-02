Deportes

“Un asiento vacío”: la razón por la que la figura de una selección europea no pudo subirse al avión para viajar al Mundial

Breel Embolo, goleador de Suiza, quedó varado y causó preocupación en su país

Guardar
Google icon
Breel Embolo, figura de Suiza (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)
Breel Embolo, figura de Suiza (Gian Ehrenzeller/Keystone vía AP)

El delantero Breel Embolo no pudo subirse al avión este martes junto al resto de la selección suiza, que partió hacia California con un asiento vacío en la cabina. Las autoridades de inmigración de Estados Unidos retiraron su autorización de entrada al país horas antes del vuelo, según informó Marca, y el delantero del Stade Rennes quedó en tierra a días del inicio del Mundial 2026.

La Asociación Suiza de Fútbol (ASF) explicó que la autorización de Embolo estaba inicialmente aprobada, pero que el mismo martes recibieron la notificación de que “todavía estaba en revisión”. La selección publicó en su cuenta de X una fotografía del plantel ya a bordo del avión, con una mención al asiento que quedó libre, y expresó su esperanza de reencontrarse pronto con el jugador en San Diego, la ciudad californiana donde los helvéticos tienen fijada su base de concentración.

PUBLICIDAD

“Un asiento vacío, pero no por mucho tiempo. Nos vemos pronto Breel Embolo”, publicó la cuenta del elenco helvético en sus redes sociales.

El posteo de Suiza sobre Embolo
El posteo de Suiza sobre Embolo

La ASF buscó transmitir calma ante la situación. Desde la federación confiaron en que el artillero pueda resolver el trámite migratorio en los próximos días y reincorporarse a tiempo al grupo, según detalló Marca. El tiempo, de todas formas, apremia.

PUBLICIDAD

El momento no podría ser más delicado para Suiza. El delantero, nacido en Camerún e internacional en 86 ocasiones con la camiseta helvética, es el máximo goleador del equipo entre los 26 convocados para el torneo, con 24 tantos en su historial. En el ránking histórico de artilleros suizos, solo Xherdan Shaqiri —con 32 goles— y Haris Seferovic —con 25— aparecen por delante de él, aunque ninguno de los dos fue incluido en la lista para este Mundial. Esa cifra lo ubica, además, como el noveno máximo goleador histórico de la selección helvética.

La trayectoria de Embolo lo llevó por varios clubes europeos de primer nivel antes de recalar en el Stade Rennes. Entre ellos figura el Mónaco, donde el delantero consolidó su perfil goleador y se convirtió en una de las referencias ofensivas de la selección alpina. Su ausencia en la concentración no es, por tanto, un dato menor para el cuerpo técnico suizo.

Suiza integra el grupo B junto a Canadá, Bosnia-Herzegovina y Qatar, y llega al torneo como favorita en esa llave. La ambición del equipo es superar los cuartos de final, su techo histórico en la competencia, aunque en cuatro de las últimas ediciones de la Copa del Mundo cayó en la ronda de octavos. Con ese antecedente, y con su principal goleador varado en tierra por un problema burocrático, la presión sobre el resto del plantel crece antes incluso de que el torneo arranque.

El de 2026 sería el tercer Mundial de Embolo, lo que convierte esta situación en un contratiempo preocupante para un jugador que llega a la cita en uno de los momentos más representativos de su carrera internacional.

Suiza se estrenará el 13 de junio contra Qatar en San Francisco, se medirá a Bosnia y Herzegovina el 18 en Los Ángeles y a Canadá el 24 en Vancouver.

La lista de 26 convocados de Suiza para el Mundial

Arqueros: Marvin Keller, Gregor Kobel e Yvon Mvogo .

Defensores: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodríguez y Silvan Widmer.

Mediocampistas/Delanteros: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Riede, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka y Denis Zakaria.

Temas Relacionados

Breel EmboloSelección Suiza Mundial 2026Mundial 2026deportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las explosivas frases del presidente de Argentinos Juniors sobre el paso de Chiquito Romero por el club: “Me mintió”

Cristian Malaspina dijo que se sintió defraudado por el ex arquero que llegó al cuadro de La Paternal proveniente de Boca

Las explosivas frases del presidente de Argentinos Juniors sobre el paso de Chiquito Romero por el club: “Me mintió”

La gran noticia que recibió Lionel Scaloni a 14 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Cristian Romero y Julián Álvarez se entrenaron a la par de sus compañeros en los Estados Unidos. El panorama completo de los lesionados

La gran noticia que recibió Lionel Scaloni a 14 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

La lista de Lionel Scaloni arrojó algunas modificaciones en la numeración de las camisetas de los jugadores

Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

Qué es la “Fórmula 1.5″, el particular ranking que lideran Franco Colapinto y Alpine

La nómina es armada por los fanáticos y publicada en diversas plataformas. El criterio especial empleado les permite al argentino y a su escudería encabezar el listado

Qué es la “Fórmula 1.5″, el particular ranking que lideran Franco Colapinto y Alpine

Las perlitas de las listas oficiales del Mundial: el más alto, el más bajo, el más veterano y la marca que romperá Scaloni

Un repaso por las planillas de los 48 seleccionados que competirán en la Copa del Mundo

Las perlitas de las listas oficiales del Mundial: el más alto, el más bajo, el más veterano y la marca que romperá Scaloni

DEPORTES

La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta

La gran novela del mercado: Real Madrid y Atlético de Madrid se disputan el fichaje de una de las figuras de la Scaloneta

Las explosivas frases del presidente de Argentinos Juniors sobre el paso de Chiquito Romero por el club: “Me mintió”

La gran noticia que recibió Lionel Scaloni a 14 días del debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Los diez cambios en los dorsales de la selección argentina para el Mundial 2026: el único campeón que tendrá otro número

Qué es la “Fórmula 1.5″, el particular ranking que lideran Franco Colapinto y Alpine

TELESHOW

La romántica escapada de Matías Bertolotti y su novio para celebrar sus seis años de amor: “Sos maravilloso”

La romántica escapada de Matías Bertolotti y su novio para celebrar sus seis años de amor: “Sos maravilloso”

El plan de Sofía Gonet: compras para una cita y parrillada con su papá con una cuenta que no pasó desapercibida

Graciela Alfano se refirió a los nuevos rumores de romance con Benjamín Vicuña

Thiago Medina emprendió un nuevo trabajo para llegar a fin de mes: “Estoy vendiendo”

La emoción de Iliana Calabró ante la llegada de sus 60 años: “¡Hoy encaro una nueva década!"

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el Golfo Pérsico que intentaba violar el bloqueo marítimo impuesto a Irán

Tres personas condenadas a prisión por tráfico ilegal de personas en El Salvador

La NASA reveló detalles inéditos del meteoro que sobrevoló Estados Unidos

El Congreso de Guatemala conmemoró los 41 años de la Constitución en una sesión solemne

El aumento de casos de diarrea en Costa Rica exige vigilancia intensificada