¿Qué vio Massa con su equipo? Dicen que "cero autocrítica" y que el ministro Nicolás Dujovne no tiene plan sino "el programa del FMI". "El Gobierno sigue castigando al que trabaja y produce, ¿por qué no les cobran bienes personales a quienes tienen bienes en el exterior?", se les oyó decir, y puertas adentro señalaron también que ya no hay confianza y que "hay que cambiar el rumbo económico".