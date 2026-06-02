Los encuentros casuales aumentan hasta 60% durante el Mundial: estas son las ETS que más se contagian

El uso de preservativos es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades sexuales en encuentros casuales durante el mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balón está en el aire y con él no solo el deporte, la fiesta y la diversión sino también ciertos riesgos de salud de los que sin duda nadie quiere hablar, pero ante los cuales es importante tomar precauciones para prevenir desenlaces poco afortunados.

Es así que en este contexto la típica frase de “sin globito no hay fiesta” cobra más relevancia que nunca pues para muchos la gran fiesta mundialista es sin duda una oportunidad de conocer personas de otros países e intercambiar mucho más que el número de teléfono.

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Cifras de Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de salud internaciones tiene bien documentado que durante las justas mundialistas los encuentros sexuales casuales aumentan hasta en 60% y las enfermedades de transmisión sexual también por lo que es importante conocer las mejores formas de prevención para este Mundial 2026.

Sobre este tema habla en entrevista para Infobae el doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México señala que las enfermedades de transmisión sexual suelen convertirse en un importante problema de salud durante este tipo de eventos deportivos, aunque uno poco visibilizado.

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El abuso de alcohol durante las celebraciones deportivas incrementa tanto los encuentros sexuales casuales como las conductas de riesgo entre los asistentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades de transmisión sexual: el riesgo de salud ignorado del Mundial

Para Jorge Baruch, médico especialista de la UNAM, las enfermedades de transmisión sexual son uno de los riesgos de salud más elevados durante eventos masivos deportivos, pero uno muy ignorado aunque fácil de prevenir.

“Basta con usar condón para reducir en gran medida el riesgo de contagios de este tipo de enfermedades; sin embargo, el abuso de alcohol y otros factores hacen que se incremente no solo los encuentros casuales sino también las conductas de riesgo”.

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Ante este panorama el especialista señala que las principales enfermedades que suelen incrementar su transmisión son:

-Sífilis

-Gonorrea

-Virus de Papiloma Humano

-Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Por su parte, el experto señala que en el caso de los países sedes del mundial preocupa la cepa de gonorrea que suele moverse en Canadá y Estados Unidos, la cual suele ser resistente a los antibióticos comunes.

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“En el caso de la cepa mexicana suele aliviarse con el uso de antibióticos; sin embargo, en encuentros con personas provenientes de esas zonas se podría adquirir una gonorrea resistente que es de difícil tratamiento, algo que puede prevenirse fácilmente con el uso de un preservativo”, advierte.

El abuso de alcohol durante las celebraciones deportivas incrementa tanto los encuentros sexuales casuales como las conductas de riesgo entre los asistentes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son las medidas de prevención que debo tener para prevenir contagios de enfermedades de transmisión sexual

De acuerdo con el Documento Técnico de Recomendaciones Sanitarias para Viajeros Internacionales FIFA 2026, elaborado por la Clínica del Viajero de la UNAM las recomendaciones que se realizan para prevenir este tipo de contagio son las siguientes:

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Mantener prácticas sexuales seguras mediante el uso correcto y constante de preservativos en todas las relaciones sexuales. El uso de preservativos continúa siendo una de las medidas más efectivas para prevenir ITS.

Realizar pruebas periódicas de detección de ITS si mantiene relaciones sexuales con nuevas parejas o múltiples contactos durante el viaje. Muchas ITS pueden no presentar síntomas en etapas iniciales.

La profilaxis posexposición (PEP) consiste en un tratamiento de emergencia para reducir el riesgo de infección por VIH después de una posible exposición. Debe iniciarse lo antes posible, idealmente dentro de las primeras 72 horas tras la exposición.

Si sospecha exposición al VIH o a alguna ITS, acuda a un servicio de salud lo antes posible para evaluación, pruebas diagnósticas y tratamiento oportuno. La atención temprana reduce complicaciones y disminuye el riesgo de transmisión a otras personas.