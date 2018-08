El abogado Carlos Beraldi, a cargo de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner, aseguró que el allanamiento en el departamento de la ex mandataria en Recoleta "es ilegal". "Por disposición del juez (Claudio) Bonadio me fue obligado a retirarme del domicilio y así evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento", señaló.