Y agregó: "No solo no he cometido personalmente delito alguno sino que tampoco he siquiera participado, mucho menos permitido y/o conocido alguna de las maniobras que como delito se han descripto a lo largo de este sumario". "Desde ya que niego haber tomado intervención y/o conocido lo que se sintetiza como una organización para recaudar fondos ilegalmente y utilizarlos también para esos fines", completó.