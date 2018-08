"La realidad nos indica que hoy no estamos discutiendo aborto sí, aborto no. No hay aquí un bando a favor de la vida y otro a favor de la muerte. Lo que se discute aquí es terminar con el aborto clandestino y las muertes que se producen. Aún sin ley, ellas, las mujeres, algunas mujeres, ante un aborto no deseado seguirán entregándose a un pseudocirujano o a un curandero arriesgando su vida. Esa es la realidad que nos interpela. ¿Qué hacemos nosotros ante esta realidad?", planteó Guastavino.