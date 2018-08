El primer laberinto del que debe salir es personal, razón por la que ha sido fuertemente criticada por las militantes feministas que le reprochan no haber impulsado nunca, entre tantas ampliaciones de derecho que impulsó, la legalización del aborto. Ensayó una explicación en la campaña para senadora nacional, casi obligada por las circunstancias, en la que dio varios reportajes. Primero dijo que no había contexto, como muchos años antes no lo había para el divorcio. Las encuestas sobre el aborto avalan su opinión. También se apañó en la pérdida de un embarazo y su sufrimiento íntimo. Y finalmente se paró en el medio al decirle a Chiche Gelblung que "sé que es un tema de salud" por lo que se mostró dispuesta al menos al debate al mismo tiempo que advertía: "Mi hija se va a volver a enojar"…