El colaborador de los ex presidentes está acusado de ser partícipe necesario de la asociación ilícita presuntamente integrada por empresarios y ex funcionarios. De acuerdo a las sospechas del fiscal Carlos Stornelli y a la imputación efectuada por el juez Claudio Bonadio, se cree que los empresarios beneficiados con la adjudicación de obra pública pagaban "retornos" a ex funcionarios.