"Señora presidenta, lo anterior mencionado se trata de un capítulo más de los actos de corrupción cometidos por el gobierno kirchnerista y sus funcionarios. Actualmente, la ex presidente Fernández de Kirchner se encuentra involucrada en más de 450 causas que la Justicia investiga. Entre las cuales podemos mencionar: enriquecimiento ílicito, delito de acción pública, encubrimiento, violación de deberes de funcionario público, entre otras. La Senadora Fernández de Kirchner no sólo cuestiona la imagen, el prestigio y la honorabilidad de esta Honorable Cámara; sino que además lesiona gravemente la responsabilidad y la ética republicana de nuestro pueblo argentino. Se trata de un claro caso de inhabilidad moral para cumplir funciones públicas", agregó el ex candidato a gobernador entre los fundamentos del texto. Ya había pedido algo similar en Diputados pero contra el ex ministro Julio De Vido, luego expulsado de la Cámara baja.