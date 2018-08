Pero Cristina Kirchner es apenas una de las personas involucradas en la causa que fueron citadas a declarar, ya que además de la ex mandataria, deberán presentarse ante el juez Claudio Bonadio el protagonista de la causa, el ex chofer de Barata Oscar Centeno, el ex juez Norberto Oyarbide, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros.