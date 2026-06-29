JEP cita a tres generales y 22 militares por falsos positivos en la Costa Caribe. REUTERS/Luisa González

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que tres generales retirados del Ejército Nacional y otros 22 militares reconocerán responsabilidad dentro del Subcaso Costa Caribe, relacionado con asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas como bajas en combate.

Los comparecientes acudirán a audiencias públicas en Barranquilla y Valledupar, donde deberán referirse al patrón criminal documentado por el tribunal.

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

La información publicada por Blu Radio señala que el caso hace parte de una investigación en la que la JEP identificó una estructura criminal que habría operado en distintas unidades militares de la región Caribe. Los hechos investigados abarcan los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, donde civiles fueron presentados irregularmente como resultados operacionales.

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Según el tribunal, la investigación permitió imputar a 28 comparecientes por su presunta responsabilidad en 604 asesinatos y desapariciones forzadas. Entre los convocados a reconocer responsabilidad están los mayores generales retirados Hernán Giraldo Restrepo y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, así como el brigadier general retirado Adolfo León Hernández Martínez.

También fueron llamados coroneles, mayores y otros integrantes retirados de la Fuerza Pública. La audiencia pública será el escenario en el que los comparecientes deberán pronunciarse sobre los hechos imputados y sobre su participación dentro del patrón investigado por la Sala de Reconocimiento.

Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega

Audiencias en Barranquilla y Valledupar

La JEP programó la primera jornada pública en Barranquilla para los días 30 de junio y 1 de julio de 2026. En esa diligencia comparecerán 10 personas, incluidos dos generales retirados. La segunda audiencia se realizará en Valledupar los días 28, 29 y 30 de julio, donde 25 comparecientes declararán sobre el patrón criminal documentado.

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De acuerdo con la investigación, los hechos estuvieron relacionados con una práctica en la que algunos integrantes de unidades militares habrían presentado asesinatos y desapariciones como supuestas bajas en combate. La JEP señaló que esto ocurrió en medio de una presión por justificar resultados operacionales contra grupos armados ilegales.

El tribunal estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de 2008, fueron documentados cientos de casos en la Costa Caribe. La investigación indicó que una parte significativa de las bajas reportadas por algunas unidades no correspondía a hechos ocurridos en combate, sino a crímenes atribuidos a integrantes de la Fuerza Pública.

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Entre las víctimas identificadas dentro del subcaso hay 26 menores de edad, 31 integrantes de los pueblos indígenas Wiwa, Wayúu y Kankuamo, y 14 mujeres. Estos datos hacen parte de la documentación reunida por la JEP para sustentar las imputaciones contra los comparecientes.

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Investigación y búsqueda de víctimas

La investigación incluyó cientos de versiones de comparecientes, documentos judiciales, informes de entidades estatales y reportes de organizaciones de víctimas. Además, la jurisdicción revisó miles de documentos recopilados durante el proceso para reconstruir el funcionamiento del patrón y las responsabilidades de los imputados.

La JEP también informó que ha adelantado acciones para proteger lugares donde podrían encontrarse víctimas de desaparición forzada relacionadas con el Subcaso Costa Caribe. En esas labores se han recuperado 93 cuerpos y se han identificado 20 personas.

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De acuerdo con el tribunal, 18 de las personas identificadas fueron víctimas de crímenes cometidos por unidades militares en la región. Estas acciones de búsqueda forman parte del componente restaurativo del proceso y de la necesidad de responder a las familias que aún esperan verdad sobre lo ocurrido.

El reconocimiento de responsabilidad será un momento clave dentro del trámite ante la JEP, porque permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la construcción de verdad judicial para las víctimas. También abrirá una nueva fase en la que los comparecientes deberán asumir compromisos frente a la justicia transicional.

El Subcaso Costa Caribe se suma a las investigaciones más relevantes sobre los llamados falsos positivos en Colombia. Con estas audiencias, la JEP busca que los máximos responsables expliquen cómo se ejecutó el patrón criminal, quiénes participaron y cuáles fueron las condiciones institucionales que permitieron presentar civiles como bajas en combate.

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