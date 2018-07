La riojana Brizuela y Doria no pudo contener lo que consideró una suerte de sermón público y le contestó que "no está bueno que venga acá a interpelarnos y decirnos lo que tenemos que hacer". "Yo soy orgullosamente radical. Vengo de un partido laico, reformista y sobre todo revolucionario. Desde mi formación como radical, no encuentro más progresismo ni cosa más revolucionaria que proteger al más vulnerable. Con esa idea estamos trabajando porque entendemos que las dos vidas están en situación de vulnerabilidad", completó la legisladora radical.