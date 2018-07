"Es un tribunal superior con un precedente difícil de no seguir. Lo estamos evaluando porque hay un aspecto jurídico que es que el delito de estrago culposo no permite la coautoría pero Casación tuvo otra interpretación y dijo que sí", explicó Moral que comparte querella con el abogado Gregorio Dalbón, abogado civil de la ex presidenta Cristina Kirchner y que fue expulsado del primer juicio de once por inconducta.