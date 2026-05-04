Sheinbaum afirma que la economía mexicana es “fuerte” pese al conflicto bélico en Medio Oriente

(Imagen creada con Gemini IA, con fines ilustrativos)

Durante la presentación de acciones inmediatas para facilitar la inversión en el país como parte del Plan México en materia de economía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la economía nacional mantiene una base sólida y resiliente, a pesar de los desafíos externos derivados de la política económica de Estados Unidos, como son los aranceles para la importación de aluminio y la inestabilidad en los precios del crudo por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

A pesar de la complejidad internacional, la presidenta destacó que los indicadores reflejan una confianza sostenida en el país:

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Estabilidad cambiaria: la moneda se mantiene firme en 17.50 pesos por dólar.

Control inflacionario: la inflación se ubica en un 453%, permitiendo un contexto de tasas de interés a la baja.

Resiliencia energética: se mantiene la estabilidad interna frente a los elevados precios internacionales de los combustibles; gracias a un acuerdo, el precio del diésel se vende desde finales de abril a 27 pesos por litro.

Mercado laboral: los indicadores de empleo se reportan con crecimiento.

Sheinbaum Pardo afirmó que “aún en condiciones internacionales complejas (...) la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza”.

México se alía con el sector privado para la inversión

En el mismo evento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó una hoja de ruta con acciones inmediatas para facilitar la inversión en el país.

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El programa lanzado este lunes incluye mecanismos para aprobar iniciativas de inversión en plazos cortos y establece una oficina presidencial, así como una ventanilla única digital para concentrar la gestión de exportaciones e importaciones. (Foto: Presidencia)

Explicó que estas medidas surgieron de reuniones directas entre la presidenta y agrupaciones empresariales para discutir las necesidades del sector privado.

Las acciones se centran en cuatro ejes fundamentales:

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Estimular el crecimiento y la expansión de actividades económicas. Facilitar la inversión mediante la simplificación de procesos. Fomentar la generación de empleo de calidad. Asegurar el bienestar general de la población como fin último del desarrollo.

Ebrard puntualizó que este diálogo busca no solo atraer capital, sino asegurar que dicho capital impulse de manera efectiva el bienestar de todas las regiones de México.