México

Sheinbaum afirma que la economía mexicana es “fuerte” pese al conflicto bélico en Medio Oriente

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de acciones inmediatas diseñadas para simplificar trámites, atraer capital nacional y extranjero, y fortalecer la posición del país ante la próxima revisión del TMEC

Guardar
(Imagen creada con Gemini IA, con fines ilustrativos)
(Imagen creada con Gemini IA, con fines ilustrativos)

Durante la presentación de acciones inmediatas para facilitar la inversión en el país como parte del Plan México en materia de economía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la economía nacional mantiene una base sólida y resiliente, a pesar de los desafíos externos derivados de la política económica de Estados Unidos, como son los aranceles para la importación de aluminio y la inestabilidad en los precios del crudo por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

A pesar de la complejidad internacional, la presidenta destacó que los indicadores reflejan una confianza sostenida en el país:

PUBLICIDAD

  • Estabilidad cambiaria: la moneda se mantiene firme en 17.50 pesos por dólar.
  • Control inflacionario: la inflación se ubica en un 453%, permitiendo un contexto de tasas de interés a la baja.
  • Resiliencia energética: se mantiene la estabilidad interna frente a los elevados precios internacionales de los combustibles; gracias a un acuerdo, el precio del diésel se vende desde finales de abril a 27 pesos por litro.
  • Mercado laboral: los indicadores de empleo se reportan con crecimiento.

Sheinbaum Pardo afirmó que “aún en condiciones internacionales complejas (...) la economía mexicana muestra signos claros de fortaleza”.

México se alía con el sector privado para la inversión

En el mismo evento, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó una hoja de ruta con acciones inmediatas para facilitar la inversión en el país.

PUBLICIDAD

El programa lanzado este lunes incluye mecanismos para aprobar iniciativas de inversión en plazos cortos y establece una oficina presidencial, así como una ventanilla única digital para concentrar la gestión de exportaciones e importaciones. (Foto: Presidencia)
El programa lanzado este lunes incluye mecanismos para aprobar iniciativas de inversión en plazos cortos y establece una oficina presidencial, así como una ventanilla única digital para concentrar la gestión de exportaciones e importaciones. (Foto: Presidencia)

Explicó que estas medidas surgieron de reuniones directas entre la presidenta y agrupaciones empresariales para discutir las necesidades del sector privado.

Las acciones se centran en cuatro ejes fundamentales:

  1. Estimular el crecimiento y la expansión de actividades económicas.
  2. Facilitar la inversión mediante la simplificación de procesos.
  3. Fomentar la generación de empleo de calidad.
  4. Asegurar el bienestar general de la población como fin último del desarrollo.

Ebrard puntualizó que este diálogo busca no solo atraer capital, sino asegurar que dicho capital impulse de manera efectiva el bienestar de todas las regiones de México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPolítica MexicanaMedio OrienteEconomíaPlan MéxicoMarcelo Ebrardmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Monto de remesas a México crecen 1.4 % en el primer trimestre de 2026: Banxico

Este avance ocurre tras un arranque complicado, ya que en los primeros dos meses del año se habían registrado caídas en los envíos de dinero desde el extranjero

Monto de remesas a México crecen 1.4 % en el primer trimestre de 2026: Banxico

El Wall Street Journal afirma que a “México le conviene aceptar” las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya

Una columna de opinión en Estados Unidos reaviva el debate sobre la soberanía mexicana en la lucha contra el narcotráfico

El Wall Street Journal afirma que a “México le conviene aceptar” las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya

Fracaso de Pepe Aguilar en EEUU salpica a sus hijos Leonardo y Ángela

Meses antes de la cancelación del 90% de sus presentaciones, sus hijos enfrentaron el rechazo del público estadounidense

Fracaso de Pepe Aguilar en EEUU salpica a sus hijos Leonardo y Ángela

Aparatoso accidente en Naucalpan Edomex: camión de volteo y vehículo particular chocan de manera brutal

Testigos relataron que el vehículo, al parecer por una falla en los frenos, descendió sin control y embistió primero a un sedán rojo

Aparatoso accidente en Naucalpan Edomex: camión de volteo y vehículo particular chocan de manera brutal

Jorge D’Alessio estalla por rumor sobre Maite Perroni y la hermana de Anahí

Declaraciones directas desatan controversia en medio de versiones personales y un proceso familiar bajo reserva

Jorge D’Alessio estalla por rumor sobre Maite Perroni y la hermana de Anahí
MÁS NOTICIAS

NARCO

Vicefiscal de Sinaloa se mantiene en su cargo pese a señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel del Pacífico

Vicefiscal de Sinaloa se mantiene en su cargo pese a señalamientos de Estados Unidos por nexos con el Cártel del Pacífico

García Harfuch aclara que no hay solicitudes de seguridad para el senador Enrique Inzunza, señalado por EEUU por vínculos con el narco

Harfuch niega que Rocha Moya sea un posible blanco de ataques tras incremento de su seguridad personal

“El Chapo” Guzmán envía carta en la que solicita su extradición a México tras ser condenado en Estados Unidos

Sheinbaum confirma que Rubén Rocha Moya mantiene seguridad adicional tras pedir licencia como gobernador

ENTRETENIMIENTO

Fracaso de Pepe Aguilar en EEUU salpica a sus hijos Leonardo y Ángela

Fracaso de Pepe Aguilar en EEUU salpica a sus hijos Leonardo y Ángela

Jorge D’Alessio estalla por rumor sobre Maite Perroni y la hermana de Anahí

Temática de la Met Gala 2026: tres puntos claves para entenderla en México y posibles mexicanos invitados

¿Cuántos millones de dólares vale la marca Christian Nodal y quién es su dueño?

Así vivieron el sismo los conductores de Hoy este lunes 04 de mayo

DEPORTES

Panamá confirma a Bosnia como su último rival de preparación previo al Mundial 2026

Panamá confirma a Bosnia como su último rival de preparación previo al Mundial 2026

Arsenal vs Atlético de Madrid: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de vuelta en la UEFA Champions League desde México

Mundial 2026: cómo fue la última participación de la Selección de Sudáfrica en una justa mundialista

¿Cómo se vivió la serie de Star Wars entre Diablos y Guerreros en el Estadio Alfredo Harp Helú?

Tigres vs Nashville: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la CONCACAF Champions Cup