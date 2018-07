El detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido declaró hoy desde la cárcel de Marcos Paz en el juicio oral por la tragedia ferroviaria de Once y negó cualquier responsabilidad. "Me ocupaba de la planificación general, política, del Ministerio. Pero no de tareas específicas que correspondían a otras áreas", dijo en relación con los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, quienes fueron condenados. También responsabilizó al maquinista del tren.