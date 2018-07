En medios del Gobierno, y no sólo en el ministerio de Trabajo, argumentan que Moyano viene cruzando límites que por lo general son respetados por los jefes sindicales. No se trata de dichos ácidos, ni de peleas duras por las paritarias, sino del lugar del ministerio para mediar en los conflictos. Creen que Moyano ha convertido en política de hechos consumados la decisión de no respetar las conciliaciones obligatorias: ocurrió dos veces en los últimos siete meses. Y por la primera, sobrevino la multa. Restan pasos para resolver el segundo caso.