Del centro y sur: los estados con más asesinatos de mujeres en lo que va de 2026

El Secretariado Ejecutivo registró 40 nuevos casos de feminicidio en febrero. | Jovani Pérez

Guanajuato, Morelos, Guerrero y Colima concentran parte de la presión más alta sobre la seguridad de las mujeres entre enero y abril de 2026, al encabezar los registros de homicidio doloso, tasas por población femenina y otros delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El recuento también coloca a entidades del centro y sur entre las primeras posiciones por extorsión, lesiones, violencia de género y feminicidio.

En número absoluto de víctimas mujeres de homicidio doloso, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total nacional. Después aparecen Guerrero con 39 casos y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; Baja California con 29 y 5.5%; Jalisco con 29 y 5.5%; Puebla con 26 y 4.9%; Chihuahua con 25 y 4.7%, y Veracruz con 25 y 4.7%.

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La medición por tasa cambia parte del mapa. Colima ocupa el primer lugar en homicidio doloso de mujeres por cada 100,000 mujeres con 7.96 y 31 casos; le siguen Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72 casos, Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.

Guanajuato y Morelos aparecen de forma repetida en homicidios, lesiones y extorsión

En homicidio culposo de mujeres, cuatro entidades concentran 34.2% de las víctimas. Michoacán encabeza la lista con 92 casos y 9.8%; Veracruz registra 80 y 8.5%; Guanajuato suma 77 y 8.2%; Jalisco alcanza 73 y 7.7%; Puebla tiene 50 y 5.3%; Ciudad de México 49 y 5.2%; Quintana Roo 47 y 5.0%; Tamaulipas 41 y 4.4%; Chiapas 40 y 4.2%; Guerrero 33 y 3.5%; Estado de México 30 y 3.2%, y Zacatecas 28 y 3.0%.

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Por tasa de homicidio culposo de mujeres, Quintana Roo ocupa el primer sitio con 4.42 y 47 casos. Después están Michoacán con 3.53 y 92 casos; Zacatecas con 3.17 y 28; Morelos con 2.34 y 25; Guanajuato con 2.27 y 77; Tamaulipas con 2.15 y 41; Aguascalientes con 2.00 y 16; Nayarit con 1.92 y 13; Veracruz con 1.90 y 80; Guerrero con 1.76 y 33; Sonora con 1.65 y 26; Jalisco con 1.61 y 73, y Colima con 1.54 y seis.

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas. El Estado de México ocupa el primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, mientras Guanajuato registra 2,915 y 11.0%. Después aparecen Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%, e Hidalgo con 987 y 3.7%.

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La tasa de lesiones dolosas por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Le siguen Guanajuato con 85.97 y 2,915 casos, Aguascalientes con 83.46 y 667, Baja California Sur con 63.12 y 285, e Hidalgo con 56.80 y 987.

En lesiones culposas por tasa, Morelos ocupa el primer sitio con 50.47 y 539 casos. Aguascalientes registra 29.28 y 234; Baja California Sur 25.91 y 117; Colima 23.62 y 92; Hidalgo 20.31 y 353; Quintana Roo 19.73 y 210; Chihuahua 19.58 y 400; Estado de México 17.54 y 1,609; Jalisco 15.36 y 698; Ciudad de México 14.55 y 693, y Coahuila 14.34 y 247.

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El Estado de México lidera violación y Veracruz violencia de género

En secuestro de mujeres por tasa por cada 100,000 mujeres, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Tlaxcala registra 0.26 y dos casos; Tabasco 0.16 y dos; Michoacán 0.12 y tres, y Guerrero 0.11 y dos.

En víctimas mujeres de extorsión por entidad, Guanajuato se coloca en primer lugar con 208 casos y 19.4%. Ciudad de México suma 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%, y Veracruz 54 y 5.0%.

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La tasa de extorsión por cada 100,000 mujeres vuelve a ubicar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos. Colima registra 5.91 y 23 casos; Morelos 5.90 y 63; Zacatecas 4.87 y 43, y Ciudad de México 4.10 y 191.

En violación simple y equiparada, el Estado de México encabeza los registros con 896 casos y 13.8%. Ciudad de México ocupa el segundo lugar con 745 y 11.4%; Nuevo León tiene 449 y 6.9%; Chihuahua 389 y 6.0%; Guanajuato 372 y 5.7%; Hidalgo 306 y 4.7%, y Baja California 297 y 4.6%. En conjunto, esas entidades representan 53.1% de los casos.

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Por tasa de violación simple y equiparada, Chihuahua ocupa el primer lugar con 9.52 y 389 casos. Campeche registra 9.25 y 89 casos; Hidalgo 9.18 y 306; Querétaro 8.33 y 225; Ciudad de México 8.13 y 745; Colima 7.65 y 59; Baja California 7.09 y 297, y Nuevo León 6.89 y 449.

En violencia de género por entidad, Veracruz aparece en primer lugar con 841 casos y 54.5%. Querétaro registra 523 y 33.9%; Guerrero 152 y 9.9%; Baja California Sur 12 y 0.8%, y Aguascalientes cinco y 0.3%. Por tasa, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos, seguido por Veracruz con 10.37 y 841; Guerrero con 4.21 y 152; Baja California Sur con 1.30 y 12, y Aguascalientes con 0.32 y cinco.

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Sinaloa encabeza feminicidio y 20 municipios concentran 38.3% de los casos

En víctimas de feminicidio por entidad entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% del total nacional. Chiapas y Estado de México registran 7.7% cada uno; Ciudad de México 7.2%, y Chihuahua 5.3%.

La tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca otra vez a Sinaloa en primer lugar con 1.67 y 27 casos. Morelos registra 1.03 y 11 casos; Sonora 0.64 y 10; Chihuahua 0.54 y 11, y Tamaulipas 0.52 y 10.

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El mapa municipal muestra que 20 municipios concentran 38.3% de los delitos de feminicidio del país. Culiacán ocupa el primer lugar con 20 casos y 10%; después aparecen Reynosa, Venustiano Carranza con cinco y 2.5%; Benito Juárez en Quintana Roo con tres y 1.5%; Centro en Tabasco con tres; Chihuahua con tres; Cuauhtémoc en Chihuahua con tres; Cuautla con tres; Hermosillo con tres; Juárez con tres; Mexicali con tres; Tapachula con tres; Toluca con tres; Tuxtla Chico con tres; Anáhuac con dos; Cajeme con dos; Cuernavaca con dos; Durango con dos; Irapuato con dos, e Iztacalco con dos. En el resto de los municipios se registran 124 casos, equivalentes a 61.7%.

A nivel nacional, entre las víctimas por delito y sexo, el feminicidio tiene 98.1% de víctimas mujeres. En rapto, 75.0% corresponde a mujeres; en corrupción de menores, 62.7%; en trata de personas, 62.6%; en lesiones dolosas, 46.5%; en lesiones culposas, 32.7%; en secuestro, 18.6%; en homicidio culposo, 15.9%, y en homicidio doloso, 8.7%.

Guanajuato encabeza el homicidio doloso de mujeres con 72 casos y también ocupa el primer lugar nacional en víctimas mujeres de extorsión con 208.

Colima tiene la tasa más alta de homicidio doloso de mujeres con 7.96 por cada 100,000, mientras Morelos lidera la tasa de lesiones culposas con 50.47.

El Estado de México ocupa el primer lugar en lesiones dolosas con 8,752 casos y en violación simple y equiparada con 896; Sinaloa encabeza feminicidio por tasa con 1.67 y 27 casos.