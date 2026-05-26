Del centro y sur: los estados con más asesinatos de mujeres en lo que va de 2026

Guanajuato, Morelos, Guerrero y Colima concentran parte de la presión más alta sobre la seguridad de las mujeres entre enero y abril de 2026, al encabezar los registros de homicidio doloso, tasas por población femenina y otros delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El recuento también coloca a entidades del centro y sur entre las primeras posiciones por extorsión, lesiones, violencia de género y feminicidio.
En número absoluto de víctimas mujeres de homicidio doloso, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total nacional. Después aparecen Guerrero con 39 casos y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; Baja California con 29 y 5.5%; Jalisco con 29 y 5.5%; Puebla con 26 y 4.9%; Chihuahua con 25 y 4.7%, y Veracruz con 25 y 4.7%.
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La medición por tasa cambia parte del mapa. Colima ocupa el primer lugar en homicidio doloso de mujeres por cada 100,000 mujeres con 7.96 y 31 casos; le siguen Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72 casos, Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.
Guanajuato y Morelos aparecen de forma repetida en homicidios, lesiones y extorsión
En homicidio culposo de mujeres, cuatro entidades concentran 34.2% de las víctimas. Michoacán encabeza la lista con 92 casos y 9.8%; Veracruz registra 80 y 8.5%; Guanajuato suma 77 y 8.2%; Jalisco alcanza 73 y 7.7%; Puebla tiene 50 y 5.3%; Ciudad de México 49 y 5.2%; Quintana Roo 47 y 5.0%; Tamaulipas 41 y 4.4%; Chiapas 40 y 4.2%; Guerrero 33 y 3.5%; Estado de México 30 y 3.2%, y Zacatecas 28 y 3.0%.
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Por tasa de homicidio culposo de mujeres, Quintana Roo ocupa el primer sitio con 4.42 y 47 casos. Después están Michoacán con 3.53 y 92 casos; Zacatecas con 3.17 y 28; Morelos con 2.34 y 25; Guanajuato con 2.27 y 77; Tamaulipas con 2.15 y 41; Aguascalientes con 2.00 y 16; Nayarit con 1.92 y 13; Veracruz con 1.90 y 80; Guerrero con 1.76 y 33; Sonora con 1.65 y 26; Jalisco con 1.61 y 73, y Colima con 1.54 y seis.
En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas. El Estado de México ocupa el primer lugar con 8,752 casos y 32.9%, mientras Guanajuato registra 2,915 y 11.0%. Después aparecen Jalisco con 1,524 y 5.7%; Michoacán con 1,428 y 5.4%, e Hidalgo con 987 y 3.7%.
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La tasa de lesiones dolosas por cada 100,000 mujeres también coloca al Estado de México en primer lugar con 95.39 y 8,752 casos. Le siguen Guanajuato con 85.97 y 2,915 casos, Aguascalientes con 83.46 y 667, Baja California Sur con 63.12 y 285, e Hidalgo con 56.80 y 987.
En lesiones culposas por tasa, Morelos ocupa el primer sitio con 50.47 y 539 casos. Aguascalientes registra 29.28 y 234; Baja California Sur 25.91 y 117; Colima 23.62 y 92; Hidalgo 20.31 y 353; Quintana Roo 19.73 y 210; Chihuahua 19.58 y 400; Estado de México 17.54 y 1,609; Jalisco 15.36 y 698; Ciudad de México 14.55 y 693, y Coahuila 14.34 y 247.
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El Estado de México lidera violación y Veracruz violencia de género
En secuestro de mujeres por tasa por cada 100,000 mujeres, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Tlaxcala registra 0.26 y dos casos; Tabasco 0.16 y dos; Michoacán 0.12 y tres, y Guerrero 0.11 y dos.
En víctimas mujeres de extorsión por entidad, Guanajuato se coloca en primer lugar con 208 casos y 19.4%. Ciudad de México suma 195 y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%, y Veracruz 54 y 5.0%.
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La tasa de extorsión por cada 100,000 mujeres vuelve a ubicar a Guanajuato en el primer sitio con 6.13 y 208 casos. Colima registra 5.91 y 23 casos; Morelos 5.90 y 63; Zacatecas 4.87 y 43, y Ciudad de México 4.10 y 191.
En violación simple y equiparada, el Estado de México encabeza los registros con 896 casos y 13.8%. Ciudad de México ocupa el segundo lugar con 745 y 11.4%; Nuevo León tiene 449 y 6.9%; Chihuahua 389 y 6.0%; Guanajuato 372 y 5.7%; Hidalgo 306 y 4.7%, y Baja California 297 y 4.6%. En conjunto, esas entidades representan 53.1% de los casos.
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Por tasa de violación simple y equiparada, Chihuahua ocupa el primer lugar con 9.52 y 389 casos. Campeche registra 9.25 y 89 casos; Hidalgo 9.18 y 306; Querétaro 8.33 y 225; Ciudad de México 8.13 y 745; Colima 7.65 y 59; Baja California 7.09 y 297, y Nuevo León 6.89 y 449.
En violencia de género por entidad, Veracruz aparece en primer lugar con 841 casos y 54.5%. Querétaro registra 523 y 33.9%; Guerrero 152 y 9.9%; Baja California Sur 12 y 0.8%, y Aguascalientes cinco y 0.3%. Por tasa, Querétaro ocupa el primer lugar con 19.36 y 523 casos, seguido por Veracruz con 10.37 y 841; Guerrero con 4.21 y 152; Baja California Sur con 1.30 y 12, y Aguascalientes con 0.32 y cinco.
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Sinaloa encabeza feminicidio y 20 municipios concentran 38.3% de los casos
En víctimas de feminicidio por entidad entre enero y abril de 2026, Sinaloa concentra 13% del total nacional. Chiapas y Estado de México registran 7.7% cada uno; Ciudad de México 7.2%, y Chihuahua 5.3%.
La tasa de feminicidio por cada 100,000 mujeres coloca otra vez a Sinaloa en primer lugar con 1.67 y 27 casos. Morelos registra 1.03 y 11 casos; Sonora 0.64 y 10; Chihuahua 0.54 y 11, y Tamaulipas 0.52 y 10.
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El mapa municipal muestra que 20 municipios concentran 38.3% de los delitos de feminicidio del país. Culiacán ocupa el primer lugar con 20 casos y 10%; después aparecen Reynosa, Venustiano Carranza con cinco y 2.5%; Benito Juárez en Quintana Roo con tres y 1.5%; Centro en Tabasco con tres; Chihuahua con tres; Cuauhtémoc en Chihuahua con tres; Cuautla con tres; Hermosillo con tres; Juárez con tres; Mexicali con tres; Tapachula con tres; Toluca con tres; Tuxtla Chico con tres; Anáhuac con dos; Cajeme con dos; Cuernavaca con dos; Durango con dos; Irapuato con dos, e Iztacalco con dos. En el resto de los municipios se registran 124 casos, equivalentes a 61.7%.
A nivel nacional, entre las víctimas por delito y sexo, el feminicidio tiene 98.1% de víctimas mujeres. En rapto, 75.0% corresponde a mujeres; en corrupción de menores, 62.7%; en trata de personas, 62.6%; en lesiones dolosas, 46.5%; en lesiones culposas, 32.7%; en secuestro, 18.6%; en homicidio culposo, 15.9%, y en homicidio doloso, 8.7%.
- Guanajuato encabeza el homicidio doloso de mujeres con 72 casos y también ocupa el primer lugar nacional en víctimas mujeres de extorsión con 208.
- Colima tiene la tasa más alta de homicidio doloso de mujeres con 7.96 por cada 100,000, mientras Morelos lidera la tasa de lesiones culposas con 50.47.
- El Estado de México ocupa el primer lugar en lesiones dolosas con 8,752 casos y en violación simple y equiparada con 896; Sinaloa encabeza feminicidio por tasa con 1.67 y 27 casos.
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