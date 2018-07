El debate por la reducción de ministerios no está cerrado aun en el gobierno. Algunos funcionarios creen que después de los ajustes previstos para el presupuesto 2019 habrá varios ministerios con un poder de acción muy limitado. Este podría ser el preludio para unificar carteras y reducir burocracia. La idea no está cerrada y Macri no está convencido de ello. "El Presidente prefiere que siga todo como está para evitar más turbulencias pero si la realidad de los números le dice otra cosa puede que termine aceptando", sentenció una fuente de Balcarce 50.