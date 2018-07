En esta ocasión, se leerá otro documento titulado "la independencia no se negocia". "Tenemos que hacer valer nuestro derecho a no perder lo conquistado, a decir que no nos interesa volver a las viejas y ya conocidas recetas de hambre y exclusión que nos impuso el Fondo Monetario Internacional en la década del '90", se cuestionó en el texto, redactado por las organizaciones sociales que también convocan, como Movimiento Evita, Libres del Sur y Unidad Popular, entre otros.