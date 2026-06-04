¿Por qué México no declara días inhábiles durante el Mundial 2026? Sheinbaum responde

Un aficionado mexicano sigue atentamente un partido de fútbol en su televisor y una videollamada con Claudia Sheinbaum en su laptop, mientras toma notas en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 está muy cerca de comenzar y México se encuentra resolviendo todavía los últimos preparativos. En la larga lista de pendientes se encuentra el home office. ¿Habrá posibilidad para los trabajadores de estar en casa?

Estas dudas surgen luego de que se anunciara que en la Ciudad de México, las niñas y jóvenes no tendrán clases durante la inauguración del Mundial, el 11 de junio, lo que abre la pregunta a definir ese como un día festivo.

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Durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Shienbaum atendió a esta duda que ha permanecido en los capitalinos desde que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, planteó la posibilidad del home office.

¿Podría ser día inhábil el 11 de junio?

“En el caso de los trabajadores de la iniciativa privada, tiene que ser a partir de las propias empresas”, respondió la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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“Si se declara un día no laborable, entra a la Ley Federal del Trabajo y tienen que darse horas extras", declaró la mandataria, destacando que el tema laboral es muy distinto al escolar, en donde la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la que decide si habrá clases o no, a diferencia de los empleadores en México.

La FIFA registró tres mascotas oficiales para el Mundial 2026 sin que eso constituya una exclusión directa al ajolote. (@GobCDMX)

Sheinbaum precisó que la decisión de suspender clases o actividades laborales corresponde, en el caso del sector privado, a cada empresa.

En cuanto a la Ciudad de México, la presidenta detalló que el gobierno capitalino se coordinó con la Secretaría del Trabajo para brindar facilidades a los empleados del sector público, dado que “es más fácil” implementar estas medidas en el ámbito gubernamental.

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“Se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la Ciudad de México, los partidos en Nuevo León y los partidos en Jalisco, pueda haber esta suspensión de clases y alguna orientación para que se pueda ver el partido”, detalló.

Sobre la suspensión de clases en escuelas primarias, secundarias y preparatorias, la presidenta aclaró que a nivel nacional “ya cada estado tiene que tomar su propia decisión”. Reiteró que las orientaciones de suspensión se concentran en las entidades donde se celebrarán partidos, principalmente Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco.

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Finalmente, Sheinbaum subrayó la relevancia de asegurar “todas las condiciones para que se pueda desarrollar la inauguración y todos los partidos”, haciendo énfasis en la coordinación local y la autonomía de cada entidad para definir su política respecto a la jornada laboral y escolar durante el Mundial 2026.