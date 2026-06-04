Juez le prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia en su campaña: esto dice el documento oficial

La decisión, fechada el 3 de junio de 2026, ordena a él y a Defensores de la Patria retirar ese símbolo de actos, piezas proselitistas, medios y plataformas digitales - crédito Sergio Acero / Reuters

El Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá dictó el 3 de junio de 2026 una prohibición judicial sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

El fallo ordena que ni De la Espriella ni el partido Defensores de la Patria utilicen este símbolo en actos públicos, redes sociales o materiales de campaña electoral, según conocio El Tiempo sobre el documento judicial.

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El juzgado prohibió el uso de la camiseta oficial de la selección Colombia por parte del candidato con el argumento de que asociar símbolos nacionales a una campaña política puede afectar derechos fundamentales.

La decisión judicial considera que emplear estos emblemas en la contienda electoral podría vulnerar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido.

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La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Iván Valencia / Ap Foto

La resolución, divulgada por el medio citado, admite la tutela interpuesta por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y otorga una medida provisional.

El juzgado exige a De La Espriella y a su partido “abstenerse de manera inmediata de utilizar o exhibir en su campaña y publicidad, en redes y medios, la camiseta oficial de la Selección Colombia”.

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Los argumentos legales y constitucionales de la prohibición

El documento judicial señala: “La finalidad es resguardar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido”, indica el texto consultado por El Tiempo.

La resolución subraya que deben “cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio; así como vincular la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura, o utilizarla para estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente”. El tribunal aclara que la medida cautelar es procedente “siempre y cuando se configure una afectación a un derecho o garantía fundamental constitucional bajo los presupuestos de necesidad y urgencia”.

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El alcance y las advertencias sobre el uso de símbolos nacionales

Se ordena el cese “inmediato y definitivo” de cualquier vinculación de los símbolos nacionales de la selección Colombia con la campaña partidista.

El documento ordena detener la apropiación de distintivos asociados al combinado nacional en cualquier soporte, al considerar que podrían influir en el electorado y afectar la participación política en condiciones de igualdad - crédito Sergio Acero / Reuters

La advertencia incluye el uso de colores y emblemas asociados a la selección, con el fin de impedir que sean empleados para diferenciar o atacar adversarios políticos.

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Según la resolución, se pretende evitar que una campaña política utilice elementos de identidad nacional para influir en la percepción del electorado o los derechos electorales.

El documento advierte que cualquier uso proselitista de la camiseta o de estos emblemas puede poner en riesgo la participación política libre e igualitaria, según el análisis citado por El Tiempo.

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La Federación Colombiana de Fútbol afirma que no puede prohibir el uso político de la camiseta de la selección

De hecho, el 1 de junio, la Federación Colombiana de Fútbol dijo que no tiene facultad legal para impedir que ciudadanos usen la camiseta de la Selección en actos políticos, después de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo aparecieron con la prenda en eventos y videos de campaña, en una controversia que la entidad pidió mantener por fuera de la disputa electoral porque considera al equipo nacional “un ícono de unidad”.

La posición de la FCF se conoció tras una consulta pública del aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien preguntó en sus redes sociales por qué la camiseta estaba siendo usada con fines electorales.

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Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

Según la FCF, la camiseta puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano colombiano o extranjero en los puntos autorizados por el distribuidor oficial.

La entidad recordó además que meses atrás anunció un proceso de ampliación y fortalecimiento de controles para detectar el uso indebido de signos distintivos e imagen colectiva de la selección Colombia.

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De acuerdo con la FCF, esa estrategia busca frenar prácticas de “ambush marketing” o mercadeo parasitario y el uso no autorizado de insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política, material proselitista, promociones, concursos y ofertas de premios hechas por terceros sin autorización legal.

La FCF pidió expresamente que la Federación Colombiana de Fútbol, la selección, sus deportistas y sus símbolos queden al margen de los debates políticos o electorales. En el mismo comunicado remarcó: “La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”.