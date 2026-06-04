Colombia

Juez le prohibió a Abelardo de la Espriella usar la camiseta de la selección Colombia en su campaña: esto dice el documento oficial

El fallo ordena medidas inmediatas para evitar que símbolos deportivos se asocien a fines electores y así proteger garantías democráticas

Guardar
Google icon
La decisión, fechada el 3 de junio de 2026, ordena a él y a Defensores de la Patria retirar ese símbolo de actos, piezas proselitistas, medios y plataformas digitales - crédito Sergio Acero / Reuters
La decisión, fechada el 3 de junio de 2026, ordena a él y a Defensores de la Patria retirar ese símbolo de actos, piezas proselitistas, medios y plataformas digitales - crédito Sergio Acero / Reuters

El Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá dictó el 3 de junio de 2026 una prohibición judicial sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

El fallo ordena que ni De la Espriella ni el partido Defensores de la Patria utilicen este símbolo en actos públicos, redes sociales o materiales de campaña electoral, según conocio El Tiempo sobre el documento judicial.

PUBLICIDAD

El juzgado prohibió el uso de la camiseta oficial de la selección Colombia por parte del candidato con el argumento de que asociar símbolos nacionales a una campaña política puede afectar derechos fundamentales.

La decisión judicial considera que emplear estos emblemas en la contienda electoral podría vulnerar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho a elegir y ser elegido.

PUBLICIDAD

La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Iván Valencia / Ap Foto
La medida provisional aceptó una tutela presentada por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y exige cesar de inmediato cualquier asociación de colores y emblemas deportivos con la aspiración presidencial del abogado - crédito Iván Valencia / Ap Foto

La resolución, divulgada por el medio citado, admite la tutela interpuesta por Wilman Ramiro Bocanegra Calderón y otorga una medida provisional.

El juzgado exige a De La Espriella y a su partido “abstenerse de manera inmediata de utilizar o exhibir en su campaña y publicidad, en redes y medios, la camiseta oficial de la Selección Colombia”.

Los argumentos legales y constitucionales de la prohibición

El documento judicial señala: “La finalidad es resguardar el derecho a la igualdad, la no discriminación y el derecho de elegir y ser elegido”, indica el texto consultado por El Tiempo.

La resolución subraya que deben “cesar inmediata y definitivamente la utilización de la camiseta, colores o emblemas de la Selección Colombia como símbolo identificador de su partido político, su campaña o su imagen personal en plaza pública o cualquier medio; así como vincular la pertenencia nacional o deportiva a la adhesión a su candidatura, o utilizarla para estigmatizar, calificar despectivamente o atacar a quienes se identifican con ideas de izquierda o piensan diferente”. El tribunal aclara que la medida cautelar es procedente “siempre y cuando se configure una afectación a un derecho o garantía fundamental constitucional bajo los presupuestos de necesidad y urgencia”.

El alcance y las advertencias sobre el uso de símbolos nacionales

Se ordena el cese “inmediato y definitivo” de cualquier vinculación de los símbolos nacionales de la selección Colombia con la campaña partidista.

El documento ordena detener la apropiación de distintivos asociados al combinado nacional en cualquier soporte, al considerar que podrían influir en el electorado y afectar la participación política en condiciones de igualdad - crédito Sergio Acero / Reuters
El documento ordena detener la apropiación de distintivos asociados al combinado nacional en cualquier soporte, al considerar que podrían influir en el electorado y afectar la participación política en condiciones de igualdad - crédito Sergio Acero / Reuters

La advertencia incluye el uso de colores y emblemas asociados a la selección, con el fin de impedir que sean empleados para diferenciar o atacar adversarios políticos.

Según la resolución, se pretende evitar que una campaña política utilice elementos de identidad nacional para influir en la percepción del electorado o los derechos electorales.

El documento advierte que cualquier uso proselitista de la camiseta o de estos emblemas puede poner en riesgo la participación política libre e igualitaria, según el análisis citado por El Tiempo.

La Federación Colombiana de Fútbol afirma que no puede prohibir el uso político de la camiseta de la selección

De hecho, el 1 de junio, la Federación Colombiana de Fútbol dijo que no tiene facultad legal para impedir que ciudadanos usen la camiseta de la Selección en actos políticos, después de que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo aparecieron con la prenda en eventos y videos de campaña, en una controversia que la entidad pidió mantener por fuera de la disputa electoral porque considera al equipo nacional “un ícono de unidad”.

La posición de la FCF se conoció tras una consulta pública del aspirante del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien preguntó en sus redes sociales por qué la camiseta estaba siendo usada con fines electorales.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF
Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

Según la FCF, la camiseta puede ser adquirida libremente por cualquier ciudadano colombiano o extranjero en los puntos autorizados por el distribuidor oficial.

La entidad recordó además que meses atrás anunció un proceso de ampliación y fortalecimiento de controles para detectar el uso indebido de signos distintivos e imagen colectiva de la selección Colombia.

De acuerdo con la FCF, esa estrategia busca frenar prácticas de “ambush marketing” o mercadeo parasitario y el uso no autorizado de insignias y logotipos en campañas comerciales, propaganda política, material proselitista, promociones, concursos y ofertas de premios hechas por terceros sin autorización legal.

La FCF pidió expresamente que la Federación Colombiana de Fútbol, la selección, sus deportistas y sus símbolos queden al margen de los debates políticos o electorales. En el mismo comunicado remarcó: “La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”.

Temas Relacionados

Prohibición Judicial CamisetaSelección ColombiaCampañas ElectoralesAbelardo De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Luis Díaz es el jugador más costoso de la Tricolor, mientras que Vitinha y João Neves comparten el primer puesto en la selección lusa, candidata al título

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

La senadora vallecaucana, tras una cadena de desencuentros dentro del uribismo, defendió la intención de crear una nueva colectividad de derecha como respuesta a lo que describe como un vacío de representación de los sectores opositores al progresismo

María Fernanda Cabal volvió a hablar de su distanciamiento con el Centro Democrático y de su futuro: “Una nueva derecha, sin complejos”

Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe por apelar a las Fuerzas Armadas si el presidente no acepta los resultados: “Usted se reeligió con trampa”

El presidente de Colombia respondió a las declaraciones del expresidente Uribe y lo acusó de intentar perpetuarse en el poder, además de exigir respeto por las instituciones

Gustavo Petro respondió a Álvaro Uribe por apelar a las Fuerzas Armadas si el presidente no acepta los resultados: “Usted se reeligió con trampa”

General Erick Rodríguez habría sido retirado del Ejército ppor oden de Presidencia: ocupaba uno de los principales cargos operacionales de las Fuerzas Militares

Según versiones conocidas hasta ahora, el oficial quedaría agregado al Comando del Ejército mientras se define su situación administrativa dentro de la institución

General Erick Rodríguez habría sido retirado del Ejército ppor oden de Presidencia: ocupaba uno de los principales cargos operacionales de las Fuerzas Militares

Petro, pese a criticar intervenciones extranjeras en Colombia, cuestionó al presidente de Chile: “Les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir”

El mandatario colombiano replicó videos de carabineros dispersando marchas en Santiago y vinculó los incidentes con el ajuste fiscal de la actual administración chilena y con recortes al gasto educativo

Petro, pese a criticar intervenciones extranjeras en Colombia, cuestionó al presidente de Chile: “Les encanta ver a los jóvenes sangrar y morir”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

Juanda Caribe se reencontró con su hija tras polémicas y su salida de ‘La casa de los famosos’: así fue el emotivo momento

‘El Desafío’ no tendría una nueva temporada: por qué el Canal Caracol no renovaría el ‘reality’ más visto

Alejandro Estrada regresó a su hogar tras ganar ‘La casa de los famosos Colombia’: en video quedó el emotivo momento

Blonde Redhead, banda de dream pop y noise rock, anunció su regreso a Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Sheila Gándara habría lanzado nueva indirecta a Juanda Caribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Karma”

Deportes

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Portugal triplica el valor de Colombia en el Mundial de la FIFA: así va el ránking de las selecciones más caras

Richard Ríos estaría en el radar del Nápoles de la serie A de Italia a pocos días del debut mundialista con la selección Colombia

James Rodríguez les dejaría una millonada a tres equipos por jugar el Mundial 2026: esto es lo que pagará la Fifa por el colombiano

Así sería el fichaje de Luis Javier Suárez con el Fenerbahçe, según la prensa turca: “Me prometió que sería el máximo goleador”

Ídolo de Atlético Nacional defendió al jugador Juan Rengifo tras la derrota en la final de la Liga BetPlay: “No le den la responsabilidad”