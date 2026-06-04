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La incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza

“Tu padre, el mejor, ¿no?“, le ha dicho un reportero español antes de que escapase por la mala relación que tiene con su progenitor

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Así ha sido la incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza (Europa Press)

Vivian Wilson ha convertido un cruce de segundos con la prensa en Ibiza en una escena viral que vuelve a situar en primer plano la ruptura con Elon Musk, después de cortar una entrevista cuando un reportero le preguntó por su padre durante un acto de Desigual celebrado el 2 de junio. La hija de Musk acudió al desfile y atendía a los medios cuando un reportero de Europa Press le lanzó una pregunta directa: “Tu padre, el mejor, ¿no?”. Wilson pidió que se la repitieran, respondió con un breve “Ok” y se marchó sin hacer más declaraciones.

El episodio, grabado por los medios presentes, se difundió con rapidez en redes sociales y ha abierto un debate inmediato sobre los límites de la pregunta. Parte de los usuarios interpretaron la reacción como un gesto comprensible por el historial familiar y otros defendieron que la cuestión era lógica por la notoriedad pública de la joven.

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Vivian Jenna Wilson, nacida durante el matrimonio de Musk con la escritora Justine Wilson, arrastra desde hace años una relación completamente rota con el fundador de Tesla y SpaceX. La escena de Ibiza no se ha leído solo como una salida abrupta de una entrevista, sino como una nueva muestra pública de esa distancia.

La incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza (EFE)
La incómoda reacción de Vivian Wilson, la hija de Elon Musk a la que repudia por ser trans, cuando la prensa española le pregunta por su padre en Ibiza (EFE)

La relación de Vivian Wilson y Elon Musk

La joven nació bajo el apellido Musk y en 2020 hizo pública su identidad como mujer trans. Dos años después, al alcanzar la mayoría de edad, solicitó formalmente el cambio de nombre y apellido para desvincularse también de forma nominal de su padre y adoptar el de su madre. Esa decisión marcó un punto de no retorno en una relación ya deteriorada. Desde entonces, Wilson ha dejado claro en distintas intervenciones y publicaciones en redes sociales que no mantiene contacto con Musk y que fue ella quien decidió romper definitivamente el vínculo.

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El empresario ha alimentado además el conflicto con declaraciones públicas sobre la transición de su hija. Musk llegó a afirmar en varias ocasiones que había “perdido” a su “hijo” por culpa del llamado “virus woke”, unas palabras que recibieron duras críticas y que intensificaron la exposición pública del enfrentamiento.

Frente a esas afirmaciones, Vivian Wilson sí se pronunció en años anteriores con un tono mucho más directo del que mostró ahora en Ibiza. En algunas de sus intervenciones más comentadas describió al magnate como una persona “fría”, “narcisista” y “ausente” durante buena parte de su infancia.

Vivian Wilson colaboró previamente con Rihanna en su campaña de San Valentín. (Instagram)
Vivian Wilson colaboró previamente con Rihanna en su campaña de San Valentín. (Instagram)

También compartió reflexiones sobre su proceso de transición y sobre la presión que, según explicó, vivió durante la niñez. En uno de sus en Threads escribió: “Mi sexo asignado al nacer fue una mercancía que se compró y se pagó. Así que, cuando era un niño femenino y luego resulté ser transgénero, estaba yendo en contra de ese producto. Esa expectativa de masculinidad contra la que tuve que rebelarme toda mi vida fue una transacción monetaria. Mi sexo asignado al nacer fue algo que se pagó. ¿Cómo demonios es esto legal?”.

La reacción de Vivian Wilson al ser preguntada por Elon Musk

La secuencia de Ibiza fue interpretada por algunos medios como un “desplante” o un “plantón” a la prensa. En redes sociales, la lectura fue mucho menos uniforme y el foco se desplazó enseguida hacia el periodista y el contexto personal de la pregunta, al calificar como “el mejor” a Elon Musk, con quien su relación es nula y conlleva traumas del pasado.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como “Bien hecho, esa pregunta iba para hacer daño”, “No le debe explicaciones a nadie sobre su padre” o “Simplemente se ha alejado educadamente, no ha hecho nada más”. Muchos usuarios sostuvieron que Wilson había acudido al evento para hablar de su carrera profesional, no de un conflicto familiar ligado además a su identidad de género.

Vivian Jenna Wilson en la Fashion Week de Milán (REUTERS/Daniele Mascolo)
Vivian Jenna Wilson en la Fashion Week de Milán (REUTERS/Daniele Mascolo)

Otros usuarios, en cambio, defendieron al reportero y consideraron que la pregunta entraba dentro de lo esperable en una aparición pública de la hija de uno de los empresarios más conocidos del mundo. Uno de esos mensajes en X resumía esa posición así: “No hacen absolutamente nada por ellos mismos y les preguntan por lo único que los vuelve relevantes y se ofenden”.

Ese choque de interpretaciones ha coincidido con un momento en el que la joven intenta afianzar una carrera propia como modelo e influencer. Lo ocurrido en Ibiza sugiere, al menos en esta aparición pública, un cambio de actitud respecto a etapas anteriores: donde antes hubo respuestas abiertas sobre su padre, ahora hubo silencio.

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