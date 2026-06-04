Sheinbaum coincide con AMLO sobre injerencia de EEUU en México, pero cuestiona que Trump encabece ofensiva: “Tengo mis reservas”

Sheinbaum cuestionó que Trump ebncabece un intento de injerencia en México. | YouTube Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo coincidió con los señalamientos que realizó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador sobre presuntos intentos de intervención en México por parte de Estados Unidos; sin embargo, dijo tener sus “reservas” entorno a que su homólogo, Donald Trump, sea quien encabece la ofensiva contra su gobierno.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria recordó que desde hace varias semanas ella ha denunciado un intento de intervencionismo, destacando el operativo en Chihuahua, que derivó en la muerte de dos agentes de la CIA que operaban en el país sin permiso del gobierno federal.

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Mencionó que otro ejemplo es la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener y extraditar a 10 políticos de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de dicho estado; y Enrique Izunza, senador de la misma entidad.

“Primero, lo que ocurrió en Chihuahua, después la solicitud urgente de detención con carácter de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos tres autoridades electas o elegidas en funciones. Eso nunca había ocurrido en México, nunca.

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“Con ello se desata una campaña muy fuerte que continúa en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, prácticamente con sus excepciones, que lo que dicen es narcopartido, narcogobierno”, dijo en Palacio Nacional.

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