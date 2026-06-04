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Cerrarán consulado estadounidense en México por baja cantidad de visas aprobadas, anuncia Marco Rubio

A principios de mayo, el gobierno de Estados Unidos comenzó una revisión de los 53 consulados mexicanos en el país

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Rubió dio a conocer el cierre de un consulado por la baja aprobación de visas estadounidenses. REUTERS/Evelyn Hockstein
Rubió dio a conocer el cierre de un consulado por la baja aprobación de visas estadounidenses. REUTERS/Evelyn Hockstein

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (EEUU), dio a conocer el pasado miércoles que el gobierno encabezado por Donald Trump cerrará uno de sus consulados en México, argumentando la baja cantidad de visas aprobadas.

Fue durante una comparecencia en la Cámara de Representantes que el funcionario dijo que, respecto a los servicios consulares, durante la actual administración se han consolidado las operaciones en las respresentaciones estadounidenses en el mundo.

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Rubio señaló que se han identificado oficinas diplomáticas en las que la visas aprobadas no justifica mantener una oficina permanente a tiempo completo.

“Hemos hecho esto repetidamente. Lo hemos visto en México, donde vamos a cerrar un consulado” aseguró ante legisladores.

Medios estadounidenses, citando a un funcionario del Departamento de Estado, informaron a principios de mayo que el gobierno de Estados Unidos comenzó una revisión de los 53 consulados mexicanos en el país, lo que podría conducir al cierre de algunas de estas oficinas.

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Primer plano de una carpeta azul con el logo del Departamento de Estado de EE. UU., documentos apilados con el título 'VISA BULLETIN', un bolígrafo y gafas.
Una vista de cerca de documentos oficiales de inmigración de EE. UU., incluyendo un boletín de visas y una carpeta del Departamento de Estado, junto con un bolígrafo y gafas de lectura en un escritorio institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se dio motivo para justificar la revisión, de la cual CBS News fue el primer medio en informar, y tampoco se explicaron las implicaciones que tendría. El funcionario habló en condiciones de anonimato, pues dijo no estar autorizado para hacer declaraciones públicas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha tratado de mantener una relación sólida con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y contrarrestar las amenazas de Estados Unidos al intensificar la ofensiva del gobierno mexicano contra el crimen organizado. Sin embargo, han ocurrido algunos eventos que han destado una “tormenta política” en México en las últimas semanas.

Primero, dos agentes de la CIA murieron en un accidente luego del demantelamiento de un laboratorio clandestino, realizado por las autoridades locales en Chihuahua. Luego, Estados Unidos acusó formalmente a 10 altos funcionarios y ex funcionarios del estado de Sinaloa, incluyendo al gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya.

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