"Mañana va a haber un paro y pasado vamos a estar igual o peor. Yo no puedo hacer parar a nuestros afiliados cada vez que a alguien no le interese que a este gobierno le vaya bien", justificó su decisión Ibarra, que remarcó: "Nosotros si no trabajamos no cobramos, somos trabajadores públicos y tenemos la obligación moral de salir".