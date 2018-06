Por otra parte, el actual comandante de la Fuerza de Submarinos, el capitán de navío Attis, fue requerido por la Bicameral por sus cargos actuales, pero también por haber sido especialmente convocado por el ex inspector general de la Armada, el contraalmirante Lezana, como especialista en submarinos en diciembre de 2016. En ese momento se confeccionó el lapidario informe sobre el estado general del San Juan. Según el ex jefe de la Armada, el almirante Srur, el documento debería haber determinado que la nave no saliera a navegar antes de ser sometida a reparaciones.