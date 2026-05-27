México

Alerta en CDMX y Jalisco: detectan los primeros casos de gusano barrenador en humanos

En el país se registran más de 2 mil casos activos al corte del 25 de mayo

Guardar
Google icon
Detectan casos de gusano barrenador en humanos en CDMX y Jalisco.(Europa Press/Infobae México)
Detectan casos de gusano barrenador en humanos en CDMX y Jalisco.(Europa Press/Infobae México)

El avance del Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax) ahora también tiene presencia en humanos, tanto en Ciudad de México como en Jalisco se han detectado casos activos, encendiendo las alertas sanitarias.

Registro del Gusano Barrenador en CDMX

De acuerdo con información oficial al corte del día 25 de mayo, la plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene registrado 2 casos activos en humanos infectados por el Gusano Barrenador (GB), los cuales se encuentran ubicados en la alcaldía Tlalpan.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que la plataforma tiene detectados un total de 5 casos activos, mismos que se encuentran en las siguientes alcaldías:

  • Tlalpan (2 humanos y 1 canino)
  • Álvaro Obregón (1 canino)
  • Xochimilco (1 canino)
En Ciudad de México hay registro de tres casos de gusano barrenador.
En Ciudad de México hay registro de tres casos de gusano barrenador.

En Jalisco confirman paciente con infección del GB

Mientras tanto, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó a medios de comunicación el primer caso de infección por Cochliomyia hominivorax en un humano.

PUBLICIDAD

El paciente originario del municipio de Pihuamo se encuentra hospitalizado en Colima, padece diabetes y se encuentra inmunosuprimido, lo que habría facilitado la infección.

Una herida en la pierna izquierda del hombre fue el lugar donde una mosca depositó los huevecillos que provocan las larvas conocidas como gusano barrenador; al momento, el paciente se encuentra estable y recibe atención especializada.

Ante este reporte, las autoridades señalaron que se activaron los protocolos epidemiológicos y sanitarios con el objetivo de evitar contagios en la región.

Así va el avance del Gusano Barrenador en México

El avance de la plaga que al principio se pensaba que solo acechaba al ganado, ha ido avanzando tanto en el país como en el contagio a otras especies, el Senasica y Agricultura han registrado 2 mil 100 casos activos del Gusano Barrenador.

Avance del Gusano Barrenador en México.
Avance del Gusano Barrenador en México.

Los esfuerzos del gobierno para prevenir que el contagio se siga expandiendo no ha surtido efecto para limitarlo al sector ganadero y este ha sumado más contagios en al menos 11 especies:

  • Bovino, 966
  • Canino, 696
  • Suino, 162
  • Equino, 129
  • Caprino, 52
  • Ovino, 50
  • Humano, 27
  • Felino, 10
  • Aviar, 6
  • Fauna silvestre, 1
  • Leporido, 1

En cuanto a los estados que encabezan las cifras de casos del Gusano Barrenador, se encuentran:

  • Veracruz, 256
  • Puebla, 215
  • Oaxaca, 199
  • Tamaulipas, 187
  • San Luis Potosí, 159
  • Chiapas, 146
  • Jalisco, 130
  • Nuevo León, 104
  • Quintana Roo, 102

El Gusano Barrenador es una infestación provocada por larvas de mosca que consumen tejido vivo en animales y, en circunstancias poco frecuentes, también en personas. Especialistas aconsejan limpiar y cubrir cualquier herida abierta, con especial atención en quienes tienen enfermedades crónicas o defensas inmunológicas bajas.

Temas Relacionados

Gusano BarrenadorCDMXJaliscoSaludSenasicaAgriculturaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

La colombiana demostró su amor por los mexicanos en más de una ocasión

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

Transporte Eléctrico en Guadalajara 2026: qué rutas cubre, cuánto cuesta el pasaje y cómo pagarlo

La apuesta por el transporte público eléctrico ha transformado la experiencia de viaje para miles de personas que se desplazan diariamente por la ciudad

Transporte Eléctrico en Guadalajara 2026: qué rutas cubre, cuánto cuesta el pasaje y cómo pagarlo

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se prevén lluvias fuertes con granizo en estos estados del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 27 de mayo: se prevén lluvias fuertes con granizo en estos estados del país

CDMX lanza la Unidad de Protección Ciudadana para el Centro Histórico

La Jefa de Gobierno Clara Brugada presentó a los nuevos elementos que resguardarán el núcleo cultural de la Capital mexicana

CDMX lanza la Unidad de Protección Ciudadana para el Centro Histórico

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Isaí Martínez Zepeda fue detenido el pasado 26 de mayo por autoridades federales

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

Jungle regresa a México en 2027: fechas, sedes y preventa de boletos

DEPORTES

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”

Antonio Pérez Garibay lanza impactante predicción sobre Checo Pérez en la F1: “Cadillac será campeón del mundo”

Renata Zarazúa es eliminada de Roland Garros 2026 en la modalidad de dobles

Jugadores sparring podrían colarse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: esto dijo Ivar Sisniega