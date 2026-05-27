Alerta en CDMX y Jalisco: detectan los primeros casos de gusano barrenador en humanos

Detectan casos de gusano barrenador en humanos en CDMX y Jalisco.(Europa Press/Infobae México)

El avance del Gusano Barrenador del Ganado (Cochliomyia hominivorax) ahora también tiene presencia en humanos, tanto en Ciudad de México como en Jalisco se han detectado casos activos, encendiendo las alertas sanitarias.

Registro del Gusano Barrenador en CDMX

De acuerdo con información oficial al corte del día 25 de mayo, la plataforma del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) tiene registrado 2 casos activos en humanos infectados por el Gusano Barrenador (GB), los cuales se encuentran ubicados en la alcaldía Tlalpan.

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Cabe destacar que la plataforma tiene detectados un total de 5 casos activos, mismos que se encuentran en las siguientes alcaldías:

Tlalpan (2 humanos y 1 canino)

Álvaro Obregón (1 canino)

Xochimilco (1 canino)

En Ciudad de México hay registro de tres casos de gusano barrenador.

En Jalisco confirman paciente con infección del GB

Mientras tanto, el secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, confirmó a medios de comunicación el primer caso de infección por Cochliomyia hominivorax en un humano.

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El paciente originario del municipio de Pihuamo se encuentra hospitalizado en Colima, padece diabetes y se encuentra inmunosuprimido, lo que habría facilitado la infección.

Una herida en la pierna izquierda del hombre fue el lugar donde una mosca depositó los huevecillos que provocan las larvas conocidas como gusano barrenador; al momento, el paciente se encuentra estable y recibe atención especializada.

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Ante este reporte, las autoridades señalaron que se activaron los protocolos epidemiológicos y sanitarios con el objetivo de evitar contagios en la región.

Así va el avance del Gusano Barrenador en México

El avance de la plaga que al principio se pensaba que solo acechaba al ganado, ha ido avanzando tanto en el país como en el contagio a otras especies, el Senasica y Agricultura han registrado 2 mil 100 casos activos del Gusano Barrenador.

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Avance del Gusano Barrenador en México.

Los esfuerzos del gobierno para prevenir que el contagio se siga expandiendo no ha surtido efecto para limitarlo al sector ganadero y este ha sumado más contagios en al menos 11 especies:

Bovino, 966

Canino, 696

Suino, 162

Equino, 129

Caprino, 52

Ovino, 50

Humano, 27

Felino, 10

Aviar, 6

Fauna silvestre, 1

Leporido, 1

En cuanto a los estados que encabezan las cifras de casos del Gusano Barrenador, se encuentran:

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Veracruz, 256

Puebla, 215

Oaxaca, 199

Tamaulipas, 187

San Luis Potosí, 159

Chiapas, 146

Jalisco, 130

Nuevo León, 104

Quintana Roo, 102

El Gusano Barrenador es una infestación provocada por larvas de mosca que consumen tejido vivo en animales y, en circunstancias poco frecuentes, también en personas. Especialistas aconsejan limpiar y cubrir cualquier herida abierta, con especial atención en quienes tienen enfermedades crónicas o defensas inmunológicas bajas.