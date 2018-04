La ex jefa de Estado concurrirá a la cita en el marco de su visita a Buenos Aires, donde presentará a las 14.30 el libro "Lula: La verdad vencerá", en la Feria Internacional del Libro ubicada en el predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo. Estará acompañada por el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper y el ex gobernador de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas. A lo largo de todo el día habrá actividades en el evento cultural bajo el eje "Lucha por la Democracia en Brasil – #ArgentinaConLula".