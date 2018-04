El funcionario destacó que con el blanqueo, "las multas por la evasión de aportes, ya no van a engrosar el cómputo de la demanda laboral como sucede hoy en un juicio, si no que irán a la Anses". En este sentido, explicó: "Pese a que el Estado también es damnificado por los aportes evadidos que no le ingresan ni a la Anses ni al PAMI, hoy no se lleva nada cuando el trabajador gana el juicio laboral. Con este proyecto, las multas irán a la Anses".