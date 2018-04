-Es una propuesta que le hicimos al presidente Macri, que es no dar marcha atrás en el cronograma que tiene aprobado el Gobierno en las audiencias públicas en materia de gas pero sí en los meses más fuertes del invierno permitir prorratear esos aumentos en tres bimestres sucesivos para el que quiera optar por esa medida. Paralelamente, postergar un bimestre la aplicación íntegra de la tarifa social, no su aplicación, que está ratificada, sino esto de que la tarifa social tiene un umbral de consumo que si se pasa de eso empieza a aplicar el aumento pleno. Primero 75% después 50% y así sucesivamente. Esos dos, postergarlos un bimestre. Estas postergaciones van acompañadas de una feroz campaña disuasiva del consumo, enseñar a ahorrar en materia de gas. Vamos a poner el ejemplo de Mendoza, que comparada con Santiago de Chile, consume el doble de gas teniendo temperaturas similares en promedio porque Santiago es mas grande. Montevideo consume la mitad de Buenos Aires en promedio porque es más chica. Lo que nos muestra que estamos consumiendo mucho gas porque estaba barato, entonces el disuasivo económico no existía. Uno podía dejar abierta la hornalla mucho tiempo tomando mate toda la mañana y no afectaba sobre la factura. Tenemos que hacer esa feroz campaña. Y si no la hacemos preferimos no aplicar íntegramente ese aumento en el pico que es el invierno y prorratearlo para que la gente se vaya educando en esa baja del consumo. El otro planteo es un control sobre las empresas para que cumplan a pie y juntillas lo que firmaron en esa audiencia pública en materia de inversión, distribución y transporte para que más gente acceda al gas porque hay gente que no tiene gas y compra garrafa o tubo y paga más caro que los domiciliarios. En ese sentido también estamos proponiendo para que se cumplan los planes de inversión para que más gente acceda al gas.