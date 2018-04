"Quisiera remarcar que (José María) Nuñez (Carmona) me transmitía que era muy importante que esto saliera para la proyección política de Amado Boudou", aseguró en aquel momento el imputado en su declaración ante el fiscal federal Jorge Di Lello. En esa fiscalía están radicadas las causas en las que Vandenbroele está imputado: el caso Ciccone, la asociación ilícita por la que fueron detenidos Boudou y José María Núñez Carmona, y el negocio entre la empresa The Old Fund y la provincia de Formosa.