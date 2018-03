—Esto se debe a que nosotros desde un principio ordenamos a la Armada que se resguarde toda la información relacionada con el submarino. Sin tocar ningún papel, sin quitar ni agregar nada. Esta orden terminante se le dio a la Base Naval de Puerto Belgrano y así se hizo. Toda la información que la jueza requirió se le entregó en la forma en que la encontró y eso mismo le enviamos al Congreso. Los diputados hicieron 1300 preguntas de las cuales contestamos las que nos correspondían. Enviamos mucha documentación que incluía un informe completo sobre la derrota (trayectoria) del San Juan.

En la última página, abrochada, va una hoja que es un "mensaje naval", no una orden, que debió haber ido a un basurero y no al expediente. Pero como dijimos que nadie tocara nada, salió como parte del informe principal. En esa hoja aparece un error en la determinación de la "longitud" (coordenada geográfica que refiere al sentido Este – Oeste). Es una corrección hecha a mano por alguien que se equivocó, por eso ese mensaje naval jamás fue trasmitido al submarino y solo quedó en un cajón. Ese error grosero ubicaba al submarino prácticamente sobre las Islas Malvinas. Reitero, ese mensaje no llegó nunca a ninguna parte. Ese mensaje no existió.