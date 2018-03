—En la cumbre de la OMC el año pasado en Buenos Aires estos temas de comercio electrónico y tributaciones también estuvieron presentes y esa cumbre fracasó porque no se llegó a un documento final. ¿Cómo harán para evitar que esto se repita?

—El ámbito del foro de reglas de comercio mundial es la OMC. Ese no es el foco del G20. Si bien son temas que se pueden discutir no es algo que vaya a tener un gran nivel de gravitación porque el G20 tiene una agenda más amplia y no esta enfocado solo a comercio.