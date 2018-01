Oris de Roa cultivará un perfil austero en Washington al punto que no se establecerá en la antigua residencia de los embajadores argentinos sino en un departamento en el barrio de Georgetown. No será la única muestra diferencial. Lleva en sus manos la idea de establecer "una agenda activa que abra nuevos escenarios de intercambio casi inmediatamente". Al embajador argentino en Estados Unidos no le preocupan las diferencias de la balanza comercial negativa para la Argentina. "Nos preocupa más la calidad de los productos que se importan que el déficit en sí mismo", dijo a Infobae antes de partir el miércoles a Washington.