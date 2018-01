Además, Bossio imagina un futuro más conflictivo entre el kirchnerismo duro y el PJ orgánico de la provincia: la ex presidente cuenta con su armado de Unidad Ciudadana, apostaría a que Máximo Kirchner siga en el Congreso pero como candidato bonaerense y no aceptaría ninguna conducción y menos un liderazgo nacional que no sea ella misma. Es lo que piensan también los gobernadores cuando toman distancia de la idea de unidad o el "todos juntos".