—Cristina no es un obstáculo para la unión del peronismo. No se puede maltratar a alguien que sacó 37 o 38 puntos en la última elección y que sin dudas es la candidata que más representación tiene. Yo creo que es una representación insuficiente, que excluye y que, en consecuencia, no se puede ganar con eso pero uno no puede desatender de lo que objetivamente Cristina representa.