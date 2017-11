El narcotráfico no se combate solo desde la oferta. Lo fundamental es trabajar en la demanda de los jóvenes. Esa es la mayor pobreza en el país. Se necesita un abordaje global, multidisciplinario. No hay que estigmatizar a esos jóvenes. El narcotráfico ha crecido y sigue creciendo. En nuestros barrios es raro el joven que no ha consumido (el cardenal Poli advirtió: "Nuestra preocupación es que nuestros sacerdotes y laicos que trabajan en las villas están muy expuestos. La droga mata y sigue matando. Es un atropello terrible a nuestra juventud").