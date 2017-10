Circuló un rumor de que el ex ministro de Planificación iba a entregarse una vez que Diputados le saque los fueros. "Lo escuchamos", repetían los jefes de seguridad de Comodoro Py. Los movimientos de la Policía se acrecentaron cerca de las 14:30. Ya no tenía fueros y se sabía que no estaba en su casa. El rumor de que se entregaba en Comodoro Py se convirtió en una certeza.