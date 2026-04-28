Corte Suprema confirmó la condena de siete años de prisión contra el general retirado Rodolfo Palomino por tráfico de influencias

La Sala Especial de Primera Instancia negó la opción de prisión domiciliaria a Palomino López - crédito Colprensa y Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el general en retiro Rodolfo Bautista Palomino López por tráfico de influencias. El exdirector de la Policía Nacional fue hallado responsable de influir de manera indebida sobre una funcionaria judicial en el contexto de una operación contra los directivos del Fondo Ganadero de Córdoba, un caso relacionado con la apropiación ilícita de tierras en la región del Urabá Antioqueño.

El alto tribunal determinó que el exfuncionario cometió abuso de poder cuando, en calidad de director policial, solicitó detener la captura de un individuo al que calificó de influyente, acto que fue calificado como una desviación agravada del ejercicio de sus funciones, según informó la Corte Suprema de Justicia en su decisión conocida en noviembre de 2024.

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A la par, la sentencia impuesta al general en retiro establece una pena de siete años de prisión, una multa equivalente a 174,9976 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) y una inhabilitación para ejercer cargos y derechos públicos durante nueve años.

La Sala Especial de Primera Instancia también negó la opción de prisión domiciliaria a Palomino López, en respuesta a la gravedad del delito y la naturaleza de su conducta, explicó la Corte Suprema de Justicia en la misma resolución que desestimó las alegaciones de prescripción presentadas por la defensa.

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Cabe recordar que el caso que culminó en la condena tuvo como episodio principal una reunión celebrada en la residencia de una fiscal, donde Palomino López planteó la posibilidad de suspender la orden de captura contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalado de ser una persona de considerable influencia.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia otorgó pleno valor jurídico a una grabación realizada por la fiscal, donde quedó consignada la solicitud directa del entonces director de la Policía, quien intentó influir en la decisión sobre el proceso penal en curso.

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Los argumentos de la Corte Suprema de Justicia

El alto tribunal subrayó que la intervención del exfuncionario estuvo orientada a obstaculizar el curso de la investigación - crédito Luisa González

La Sala de Casación Penal subrayó que la intervención del general en retiro Rodolfo Palomino López estuvo orientada a obstaculizar el curso de la investigación y la ejecución de la orden de captura librada contra Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

“Solicitar directamente en la vivienda de una fiscal que una investigación se dejara quieta, lejos de catalogarse como una conducta inherente a los deberes oficiales que le asistían al general en retiro, se instituyó en un abuso del poder del que, para entonces, estaba investido”.

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A su vez, el fallo estableció que el condenado se aprovechó de su cargo para obtener información privilegiada sobre una causa relacionada con el sistemático despojo de tierras a campesinos en el Urabá Antioqueño. Y enfatizó que esa conducta no sólo constituyó una desviación inaceptable del poder policial, sino que también agravó las afectaciones institucionales por el contexto de la investigación.

La trayectoria de general (r) Rodolfo Palomino

Palomino estuvo al mando de la Policía Nacional durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos - crédito Colprensa

La carrera de Rodolfo Palomino incluyó cargos como comandante de las estaciones de Policía en los departamentos de Bolívar, Caldas y Sucre. Además, se formó en Derecho en la Universidad Gran Colombia de Bogotá, una trayectoria académica y operativa que marcó el ascenso que lo llevó, el 12 de agosto de 2013, a ser designado director de la Policía Nacional durante el primer mandato del presidente Juan Manuel Santos.

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Palomino ejerció como director nacional durante la transición al segundo período presidencial de Santos en 2014, manteniéndose en el cargo hasta 2016, año en que solicitó su retiro en medio de una serie de escándalos públicos. El entonces procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, abrió una investigación disciplinaria contra él por “incremento injustificado de patrimonio” y diversas acusaciones, incluyendo los señalados casos de prostitución masculina en la Policía.

Uno de los episodios más visibles fue el denominado caso de la Comunidad del Anillo, donde la Procuraduría inició investigaciones tras denuncias de Anyelo Palacios Montero, capitán de policía activo que relató haber sufrido abusos por parte de oficiales cuando era cadete. Este hecho precipitó la salida de Palomino de la institución y se convirtió en un símbolo de los problemas internos en la Policía Nacional.

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