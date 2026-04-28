México

Gobierno de Sheinbaum aún espera recomendaciones para reanudar operación del Tren Interoceánico

La mandataria indicó que el sistema continúa funcionando para transporte de carga, pero el servicio general solo se restablecerá cuando la agencia internacional entregue un informe final

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Entre las medidas bajo análisis se encuentra la eliminación de curvas en el trazado del tren para incrementar la seguridad en el recorrido. Foto: Especial
Entre las medidas bajo análisis se encuentra la eliminación de curvas en el trazado del tren para incrementar la seguridad en el recorrido. Foto: Especial

La reanudación completa de la operación del Tren Interoceánico sigue pendiente de las recomendaciones de una agencia internacional de certificación, confirmó este martes la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

El servicio de pasajeros permanece suspendido mientras se realizan evaluaciones de seguridad en la infraestructura ferroviaria, en especial tras el descarrilamiento registrado recientemente.

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Entre las medidas bajo análisis se encuentra la eliminación de curvas en el trazado del tren, con el objetivo de incrementar la seguridad en el recorrido. Sheinbaum indicó que el sistema continúa funcionando para transporte de carga, pero el servicio para pasajeros solo se restablecerá una vez que la agencia internacional entregue el informe final y se implementen sus recomendaciones técnicas.

Condiciones para el regreso del servicio a pasajeros

De acuerdo con la presidenta, las autoridades mexicanas están a la espera de que la agencia revise y valide los cambios propuestos en la ruta. La decisión de posponer la reapertura para pasajeros responde, según Sheinbaum, a la prioridad de garantizar condiciones óptimas de seguridad para los usuarios.

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El Tren Interoceánico forma parte de los proyectos estratégicos del actual gobierno federal y conecta el Istmo de Tehuantepec, en el sur del país. Sheinbaum subrayó que la operación de carga se mantiene activa, mientras la reanudación del servicio de pasajeros quedará sujeta al resultado de la inspección internacional y a los ajustes que sean necesarios en la infraestructura.

Operación del Tren Suburbano pasa al Fondo Nacional de Infraestructura

Durante la conferencia, la presidenta informó que la operación del Tren Suburbano pasará en las próximas semanas al Fondo Nacional de Infraestructura. El gobierno federal recuperará el control total del tren, que conecta la Ciudad de México, desde la estación Buenavista, con el Estado de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), tras años de concesión a empresas privadas.

Sheinbaum explicó que la transición incluirá una revisión de los contratos vigentes, en particular el relacionado con la terminal Buenavista y su centro comercial anexo.

Cualquier modificación a estos acuerdos dependerá del cumplimiento de las condiciones legales establecidas, enfatizó la mandataria, quien anticipó una remodelación integral de la estación para atender el aumento en la demanda y garantizar la operación de futuros servicios ferroviarios hacia el norte del país.

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