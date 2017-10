También apunta sobre cuál es el ánimo en los lugares de trabajo. "Lucho", trabajador aeronáutico y candidato a concejal, cuenta que hace dos años se organizan sindicalmente en la aerolínea LATAM para que no echen gente en la empresa. "Ahora empiezan de nuevo con el ataque, empezaron por mí con la persecución", sostiene, y agrega: "Quieren bajar los convenios, no los podemos dejar pasar". "Despidieron a 51 chicos hace dos meses", cuenta otro militante sindical del gremio. "Yo no milito, pero veo mucho miedo. Hay miedo de que te echen. A mí un día me despidieron y sentí que me tiraron seis años a la basura", planteó otro de los asistentes. "Para los tercerizados y los precarizados no hubo década ganada. Esto viene desde Menem y Cristina lo sostuvo", se regisna Ayelén Córdoba.