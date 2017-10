A pocos kilómetros de llegar a Capital Federal, Randazzo acepta hablar del lugar que ocupa su familia con respecto a su rol político. Prefiere no hacerlo. Es meticuloso en el manejo público de su vida familiar. Cuida la privacidad y los rostros de los suyos. Es una decisión a la que abraza con convicción. "Mi familia no participa de la vida pública política porque me parece que no es bueno. Es una inmoralidad. Sobre todo cuando tenés pibes que no tienen la posibilidad de discernir si quieren ser públicos o no. Utilizarlos para sacar un punto más o punto menos, como hacen muchos candidatos…..me acompañan desde un lugar particular, que es hacerme sentir bien". En el transcurso de la respuesta, se le escapa una frase que destila resignación: "Por ser una persona pública hay que pagar un costo importante".