Es el mediodía y Massa no tiene mucho tiempo para dedicarle a la familia más allá de un almuerzo frugal en su casa, antes de salir otra vez al ruedo electoral. Ya en camino hacia Canal 13, para participar en el programa conducido por Mariana Fabiani, asegura: "Macri y todo su gobierno no miran a la clase media y al trabajador. Sólo creen en la teoría del derrame para llegar a ellos y eso no se da". Luego arremete contra la gobernadora María Eugenia Vidal. "Se expuso demasiado en esta campaña. Quedó desgastada y creo que no hacía falta tanto". Durante la jornada no abundarán las críticas contra el Presidente y la gobernadora bonaerense. Prefiere evitar la confrontación con el Gobierno.