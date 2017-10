"Me acuerdo mucho de la muerte de Néstor. Yo estaba durmiendo y me llamó mi vieja, que no es kirchnerista, y me llama llorando y yo me asusté muchísimo. Me dice 'murió Néstor', yo no lo podía creer. Prendí la televisión y fue una cosa increible. Costaba imaginarse la Argentina del futuro sin una figura como Néstor que, además, conmigo tenía una doble relación, una relación política militante y después de haber trabajo con él durante todos los años de Gobierno. Yo tenía mucho cariño por él y creo que él tenía mucho cariño personal; me trataba siempre de 'Danielito', en un gesto y una actitud de mucha protección conmigo, de respetarme mucho en el ámbito educativo y también en lo personal" , señala.